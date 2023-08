C’est sous un ciel incertain que le 37e Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine s'est déroulé samedi à Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine, sur la plage du Sandy Hook.

La tenue de l'événement était incertaine cette année en raison de l’essoufflement du comité organisateur. Cependant, de nouvelles recrues ont permis de perpétuer la tradition sur la plage du Sandy Hook.

Au moins 5000 personnes étaient réunies sur la plage samedi, selon un bilan provisoire.

En tout, 25 équipes ont défié la météo pour s'improviser architectes avec comme seuls matériaux de construction du sable et de l'eau.

Les équipes s'affairent malgré une météo incertaine.

C'est sous le thème Galaxie et voyage interstellaire qu'elles ont rivalisé d'originalité.

Une équipe s’est donné comme mission de construire une réplique du vaisseau spatial Romano Fafard de l’émission Dans une galaxie près de chez vous.

On a commencé à construire, ça s'est écroulé quelques fois, alors on rajoute de l'eau et on tape. On croise les doigts pour que ça tienne , explique Xavier Simard.

L’équipe Miousse s’est quant à elle inspirée de l'univers de l'album de Tintin Objectif: Lune pour créer son château.

En tout, 25 équipes ont participé au concours samedi.

Danaé Miousse est d'avis que le concours est une façon de réunir toute la famille élargie. Quand on fait les châteaux de sable, on se voit tous et c'est une bonne façon de passer du temps en famille et de faire quelque chose de l'fun ensemble , se réjouit-elle.

Certains bâtisseurs, comme Luc Chevrier, participent au concours depuis les débuts de l'événement en 1987.

Luc Chevrier a participé au concours presque tous les ans depuis 1987.

Il mentionne être de retour encore une fois cette année par pure folie .

Je trouve que c’est un bel événement.

Il y a des bâtisseurs qui ont commencé amateurs et qui commencent à devenir professionnels , témoigne la présidente de la Corporation des châteaux de sable des Îles, Marie-Chantal Gaudet.

Le retour du concours grâce à la relève

La tradition vieille de 1987 aurait bien pu s'arrêter cette année en raison de l'essoufflement du conseil d'administration.

Il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu un peu l'énergie , avoue Marie-Chantal Gaudet.

Albert Cummings, cofondateur du concours et Marie-Chantal Gaudet, présidente de la Corporation des châteaux de sable des Îles.

De nouvelles recrues se sont jointes à l'équipe l'automne dernier, afin de donner un nouveau souffle à l'événement.

Ça a été un petit peu plus dur, mais on sent que ça revient, que les gens sont encore là, qu'ils veulent encore. Alors on continue , s'enthousiasme-t-elle.

À 81 ans, Albert Cummings est ravi que le concours qu'il a cofondé en 1987 soit toujours vivant.

Quand tu as 300-400 kilomètres de plage de même, parmi les plus belles au monde, faire des châteaux de sable, ben ça s'impose! , s’exclame l’octogénaire.

Les participants s'affairent sous le thème Galaxie et voyage interstellaire.

Malgré le temps gris, des milliers de personnes sont venues admirer les châteaux de sable, dont la Madelinienne Diane Hébert, heureuse de voir la tradition se perpétuer.

Ça m'a émue, moi qui suis une fille du Havre , confie-t-elle. Je ne me souviens pas de ne pas avoir été ici. Et aujourd'hui, il a failli ne pas en avoir, en plus avec la météo. Chapeau à l'équipe qui est en arrière de ça , félicite Mme Hébert.

Les œuvres d’art éphémères sont exposées sur la plage du Sandy Hook jusqu’à ce que les vagues en décident autrement.

