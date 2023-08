Alors que le déclenchement d’une élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon est imminent, c’est cette fin de semaine, à Québec, que se tient le congrès bisannuel du comité national des jeunes du Parti québécois.

Âgés entre 16 et 30 ans, ils sont 200 jeunes – au moins deux fois plus que lors des dernières éditions, mentionne la formation politique – de partout au Québec à se réunir samedi et dimanche à l’hôtel Hilton Québec pour discuter de propositions qu’ils souhaitent que leur parti mette de l’avant.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Laurence Desgagné, présidente du comité national des jeunes du Parti Québécois. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On veut [...] se rassembler pour repartir à la rentrée et être tous prêts à faire la promotion de l’indépendance et de nos idées pour la suite , souffle Marie-Laurence Desgagné, présidente du comité national des jeunes du Parti québécois (PQ).

Côté propositions, l’environnement, la protection du territoire, le nationalisme, l’enfance, les aînés, sans oublier la langue française, sur laquelle le parti s’est concentré dans les dernières années, admet Mme Desgagné, animent la fin de semaine.

Ouvrir en mode plein écran C’est cette fin de semaine que se tient le congrès bisannuel du comité national des jeunes du Parti Québécois. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Transversale dans toutes les propositions du comité national des jeunes du PQ , la souveraineté teinte les discussions, ajoute-t-elle. C’est clair que c’est LA raison pour laquelle nos membres militent ardemment.

Publicité

Exode vers Québec solidaire ?

Clairement, il y a un travail à faire pour aller convaincre les jeunes , répond Mme Desgagné lorsqu’on la questionne au sujet des jeunes péquistes qui, vraisemblablement, joignent les rangs solidaires.

L’objectif : rencontrer les jeunes là où ils sont , dit-elle. Je sais que c’est une priorité du chef [Paul St-Pierre Plamondon], c’est une priorité du comité national des jeunes. Il va falloir le faire d’ici 2026.

Il y a toute une génération qui va pouvoir voter en 2026 qui est à convaincre, encore. Les jeunes peuvent aussi changer d’avis quand on leur parle d’indépendance. [...] Pour moi, rien n’est perdu pour cette génération-là.

Outre le projet de faire du Québec un pays, pour assurer son attractivité auprès des jeunes, le PQ souhaite mettre de l’avant son projet écologique .

On a également de belles propositions en matière de culture, de répartition des richesses , fait valoir Mme Desgagné. C’est par là, aussi, qu’on peut expliquer les avantages de l’indépendance à beaucoup de jeunes.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada

Une jeunesse très mobilisée

De son côté, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, salue la jeunesse très mobilisée à l'œuvre au PQ.

Il y a plein de nouvelles adhésions de jeunes de partout au Québec, de tous les milieux, qui se joignent au Parti québécois. C’est encourageant.

Un engouement qu’il attribue non seulement à la vigueur du projet de souveraineté, mais aussi au chef de son parti. Un jeune chef de parti, jeune papa, qui donne tout pour le pays.

Ouvrir en mode plein écran Le congrès bisannuel du comité national des jeunes du Parti Québécois. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

S’il reconnaît que, pour l’instant , les jeunes tendent à se tourner davantage vers Québec solidaire (QS), M. Bérubé, se basant sur des sondages favorables dans la Capitale-Nationale, croit néanmoins que le PQ sera très compétitif dans l’élection partielle de Jean-Talon qui doit être déclenchée au cours des prochains mois.

Je pense que, pour la jeunesse, c’est drôlement stimulant de travailler dans une équipe qui n’est pas là juste pour prendre le pouvoir , dit M. Bérubé.

Ouvrir en mode plein écran C’est cette fin de semaine que se tient le congrès bisannuel du comité national des jeunes du Parti Québécois. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Quand on va faire du Québec un pays, on a besoin de la jeunesse, de sa créativité, de son énergie , lâche le député. Ç’a toujours été le moteur, au Parti québécois.

Avec les informations de Magalie Masson