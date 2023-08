Une 60e place pour Léandre Bouchard au cross-country vélo de montagne en Écosse

Le cycliste de montagne almatois Léandre Bouchard a terminé 60e samedi au cross-country vélo de montagne. Il s’agissait pour lui de l’épreuve la plus importante, qui aurait pu lui garantir une place aux Jeux olympiques de 2024.

Ce n'était pas la performance qu'espérait le cycliste et son entraîneur Jude Dufour. Il s'agit pour ce dernier d'une grosse déception. Il a indiqué que Léandre Bouchard devra tout donner, lors des quatre courses de niveau international qui sont encore devant lui.

On visait le top 20, on espérait même un gros résultat pour aller chercher la possibilité d'avoir une place aux Olympiques de 2024 à Paris. Disons que la performance de Léandre est certainement en deçà de ce qu'il nous avait démontré lors des dernières compétitions. C'est un parcours qu'il a maîtrisé très rapidement en début de semaine. Mais des fois on est juste pas dans une bonne journée , a expliqué Jude Dufour.

Léandre Bouchard a terminé la course à 6 minutes et 39 secondes derrière le vainqueur, le Britannique Thomas Pidcock. Il a été le moins performant parmi les quatre Canadiens prenant part au championnat, terminant derrière Gunnar Holmgren (42e), Peter Disera (51e) et Sean Fincham (54e).

Léandre Bouchard a toutefois bien performé jeudi en terminant 15e au cross-country courte piste.

Avec les informations d'Andréanne Larouche