C’est parti pour la vaccination des 4 à 6 ans à Gatineau avant la rentrée scolaire

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais organise deux journées de vaccinations, soit samedi et dimanche, pour les enfants de 4 à 6 ans. L’objectif est de permettre aux parents d’être à jour dans le carnet de vaccination de leurs enfants.

Les familles ont rendez-vous au 75 boulevard de la Gappe toute cette fin de semaine pour assister à un événement convivial sous le thème : une rentrée scolaire en santé , explique Sophie Desjardins, coordonnatrice à la direction des programmes jeunesse au niveau des services en petite enfance, le volet de service en communauté au CISSS de l'Outaouais.

Ouvrir en mode plein écran La vaccination des enfants de 4 à 6 ans, se déroule le 12 et 13 août au 75, boulevard de la Gappe. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Par conséquent, les 4 à 6 ans peuvent se faire vacciner contre la rougeole, la varicelle, la coqueluche et la poliomyélite, entre autres, ajoute le CISSS de l’Outaouais.

C’est aussi un événement qui permet de rappeler que la vaccination c’est important. C’est ce qui fait que plusieurs maladies ne sont plus présentes au Québec. Et si on ne veut pas qu’ils reviennent, il faut une certaine couverture vaccinale de la population pour ne pas avoir de nouvelles épidémies , continue Mme Desjardins.

Sur place, les enfants peuvent également en apprendre plus sur l’hygiène dentaire et profiter d’autres ateliers bricolages, fait valoir Isabelle Daigneault, cheffe de service à la clinique de vaccination.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Daigneault, cheffe de service à la clinique de vaccination situé sur le boulevard de la Gappe à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Samedi matin, Paola Munoz et son enfant étaient au centre de vaccination. C’était très important pour eux de s’y rendre, explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Paola Munoz, résidente de Gatineau Photo : Radio-Canada

C’est important de se protéger contre les différentes maladies. Et c’est bien d’avoir une ambiance sécuritaire à l’école pour tous les enfants , martèle-t-elle.

Avec les informations de Julien David-Pelletier