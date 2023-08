Roger Thibault, du premier couple gai à se marier au Québec, est décédé

Roger Thibault, membre du premier couple de même sexe à s'être uni de façon civile au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, est décédé vendredi.

Son mari, Theo Wouters, l'a annoncé dans un courriel envoyé à des proches. Il a précisé que M. Thibault est décédé paisiblement dans ses bras, à 15 h 30 vendredi. Le septuagénaire était atteint de la maladie de Parkinson.

Le couple Thibault-Wouters s'est marié le 18 juillet 2002, au palais de justice de Montréal. Leur union a pu être officialisée grâce à la loi 84, adoptée en juin de la même année par l'Assemblée nationale, qui créait l'union civile, destinée à tous les couples, peu importe leur orientation sexuelle.

Le mariage entre deux personnes de même sexe ne sera légal au Canada que le 20 juillet 2005, après la proclamation royale de la Loi fédérale sur le mariage civil.

En mai dernier, après 21 ans de mariage, les deux hommes ont été nommés Citoyens d'honneur de Montréal.

Toute leur vie, ils ont lutté contre les discriminations et la haine. Ils ont combattu les préjugés avec dignité et détermination. Ces hommes sont des exemples de persévérance, de résilience et d'amour. Par leur mariage, ils ont contribué à faire de Montréal une ville plus ouverte et inclusive. Je les en remercie , avait alors écrit la mairesse, Valérie Plante, dans une publication diffusée sur Facebook.

Le décès de M. Thibault survient peu avant le défilé de la Fierté qui, dimanche, fera valoir les droits de la communauté 2SLGBTQIA+.