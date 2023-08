Des couples étrangers choisissent Québec pour célébrer leur amour

Le mariage a la cote dans la ville de Québec, alors que la Vieille Capitale représente une destination de choix pour les couples de l’extérieur désirant célébrer leur amour.

Et le phénomène n’est pas nouveau, explique Elisabeth Boudreau, planificatrice de mariages. Lorsqu’elle a débuté, il y a 25 ans, c’était essentiellement des clients de l’extérieur qui faisaient appel à ses services.

Venant des quatre coins du globe – même de l’Australie, précise-t-elle –, les clients de Mme Boudreau choisissent Québec à la fois pour la beauté de la ville, pour son cachet, et pour des considérations économiques.

Ouvrir en mode plein écran Elisabeth Boudreau, planificatrice de mariages. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Pour les Américains, qui sont nombreux à venir s’unir dans la Capitale, Québec, c’est l’Europe sans le gros décalage horaire et à un prix beaucoup plus accessible , laisse tomber Mme Boudreau.

Il faut dire qu’avec le taux de change, il y a quelques années, se marier à Québec revenait à bénéficier de quelque chose comme 40 % de rabais , souffle-t-elle. Les Américains voyaient ça comme un bel avantage.

Il y avait aussi le fait que, si vous êtes un New Yorkais, par exemple, vous marier dans un hôtel du même prestige que le Château Frontenac, ce n’est absolument pas le même prix.

En plus d’assurer la planification de bon nombre de mariages durant l’été, Mme Boudreau coordonne depuis 23 ans les mariages se tenant pendant la saison hivernale à l’Hôtel de Glace, maintenant érigé du côté de Valcartier.

Un endroit qu’elle qualifie de joyau et qui, selon elle, attire des gens de partout dans le monde .

« Pour que tout se passe bien »

Chez les Québécois, je pense que le métier de planificatrice de mariages s’est vraiment découvert avec le film de Jennifer Lopez The Wedding Planner (en français, La marieuse, qui a pris l’affiche en 2001) , lance-t-elle à la blague. Les gens ne savaient pas c’était quoi avant.

Plutôt, on comptait sur sa tante, sa soeur, sa cousine, dit-elle, alors que pour les Américains, c’est vraiment quelque chose qui était un service essentiel [...] pour que tout se passe bien .

Ouvrir en mode plein écran La photographe Annie Simard. Photo : Radio-Canada

C’est pour cette raison, croit-elle, que les gens qui viennent de l’extérieur ont encore plus tendance à retenir les services de quelqu’un, parce qu’ils n’ont pas de contacts sur place .

Sans oublier la barrière de la langue. Pour eux, c’est facilitant d’avoir quelqu’un qui parle anglais qui les aide à organiser tout ça.

Pour la photographe Annie Simard, la majorité des clients qui utilisent ses services pour des mariages proviennent de l’extérieur.

Cet été, particulièrement, j’ai une dizaine de couples [...] qui sont soit de Toronto, New York, la Floride, la Californie, le Maine… Comparativement à 4 ou 5 couples du Québec.

Une quinzaine de contrats, donc, soit un peu moins qu’en 2022, une année marquée par le rattrapage de tout le retard qu’on avait pris à cause de la COVID-19 , dit-elle. L’été dernier, ç’a été un été très, très, très chargé, et puis là, on retombe un peu plus en normalité.

Questionnée par Radio-Canada sur ce qui fait l’attrait de la ville de Québec pour les couples venant de l’extérieur, les commentaires de Mme Simard rejoignent ceux d’Elisabeth Boudreau : en plus d’un taux de change intéressant notamment pour les Américains, on a l’architecture qui rappelle l’architecture européenne .

Ouvrir en mode plein écran Un cliché que la photographe Annie Simard présente dans l'exposition «Québec, destination mariage». Photo : Annie Simard, photographe

Une architecture que la photographe ne manque pas de mettre à l’honneur depuis le début du mois de juillet à travers les clichés qu’elle présente dans une exposition photo intitulée Québec, destination mariage.

Présentée par la Ville de Québec, l’exposition se promènera un peu partout dans la ville au cours des prochains mois , indique Mme Simard.

L’exposition retrace un peu tous les types de couples qui choisissent Québec pour venir se marier , note-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un cliché que la photographe Annie Simard présente dans l'exposition «Québec, destination mariage». Photo : Annie Simard, photographe

En plus de mettre l’accent sur l’architecture propre à Québec, Mme Simard souhaitait mettre en valeur, aussi, nos quatre saisons, qui font venir justement les gens .

Le Winter Wonderland, la neige, même la pluie peut les attirer , dit-elle, rappelant que, même avec les précipitations que connaît l’été 2023, on fait quand même de très beaux souvenirs .

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Jérémie Camirand