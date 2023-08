Connaissez-vous Cayouche? Coloré et authentique, ce chanteur country jouit d’une grande notoriété dans la Péninsule acadienne où il est devenu un véritable phénomène en 1994 dès la sortie de son premier album, Un vieux hippy.

C’est qui Cayouche?

Au bulletin de nouvelles Ce soir du 4 mars 1994, tous les Acadiens interviewés par le journaliste René Landry connaissent le personnage de Cayouche.

Bien que l’auteur-compositeur-interprète n’ait encore aucun album à son actif, les radios locales de la Péninsule acadienne font entendre ses chansons drôles et grivoises depuis quelques années.

6:27 Reportage de René Landry sur le phénomène Cayouche, chanteur country connu de tous les Acadiens avant même d'avoir sorti un album.

Pour bien comprendre le phénomène Cayouche, le journaliste va à la rencontre du musicien établi à Maisonnette.

Né à Moncton en 1949, Réginald Charles Gagnon a déménagé avec sa mère aux États-Unis alors qu’il n’avait que 13 ans. Celui qui a passé 17 ans aux États-Unis s'est laissé influencer par les grands du country américain. Puis, durant huit ans, il a sillonné le Canada avec sa guitare et son sac à dos.

Chez nous, on était tous des musiciens, même le moulin à coudre, c'est un Singer!

C’est en se posant au Nouveau-Brunswick après ce parcours de nomade que Cayouche s’est mis à l’écriture de chansons racontant ses aventures et les petites choses de la vie.

Des chansons qui trouvent écho chez un public de tout âge et de plus en plus nombreux qui en connaît les paroles par cœur, comme nous montre le reportage du journaliste René Landry.

1:52 Reportage de Luc Lapointe sur l'engouement autour du premier album de Cayouche distribué dans les commerces de la Péninsule acadienne.

C’est à la fin de l’année 1994 que Cayouche lance son premier album, Un vieux hippy, distribué un peu partout dans les commerces de la Péninsule acadienne.

L’engouement est grand pour mettre la main sur un CD ou une cassette de Cayouche comme en témoigne ce reportage du journaliste Luc Lapointe au bulletin de nouvelles Ce soir du 10 novembre 1994.

Les 28 000 exemplaires de l’album se sont déjà pratiquement écoulées en moins d’une semaine et le chanteur ne fait qu’amorcer sa tournée de spectacles.

Cayouche continue à chanter la vie quotidienne des petites gens et les gens en redemandent , observe le journaliste Luc Lapointe.

2:17 La journaliste Mona Cyr s'entretient avec Cayouche à l'occasion de la sortie de son album « Last Call ».

Le grand succès populaire de son premier album fait de Cayouche une véritable vedette en Acadie. Sorti en 1999, l’album Roule, roule lui permet aussi de se faire davantage connaître au Québec et aux États-Unis, en plus de se produire sur de grandes scènes.

En 2003, Cayouche souhaite pourtant boucler la boucle avec l’album Last call. C’est ce qu’il confie à la journaliste Mona Cyr au bulletin de nouvelles L’Atlantique ce soir du 4 avril 2003.

Le musicien acadien se dit ému de lancer son dernier album au Monument-Lefebvre de Memramcook où il voulait chanter depuis longtemps.

C'est icitte que ça a tout commencé , exprime-t-il à la journaliste Mona Cyr. Il y a des gros qui sont passés là. Il y a eu Édith Butler, Donat Lacroix, 1755, Zachary Richard et puis là moi, je suis rendu là!

1:56 La journaliste Katherine Kilfoil s'entretient avec le cinéaste Maurice André Aubin à l'occasion du lancement de son film documentaire « Cayouche, le temps d'une bière ».

Cayouche lui-même est une icône. Il représente tellement de choses qu'il fallait faire un film sur lui , affirme le cinéaste Maurice André Aubin au Téléjournal Acadie du 24 septembre 2009.

Son documentaire Cayouche, le temps d'une bière est alors lancé en grande première à Moncton au Festival international du cinéma francophone en Acadie.

On a tous une histoire à raconter sur le personnage de Cayouche, relate-t-il à la journaliste Katherine Kilfoil. Conçu à la façon d’un road movie, le film de Maurice André Aubin cherche ainsi à capter l’âme de l’artiste, son esprit.

L’alcool au volant, La reine du bingo, La chaîne de mon tracteur, Portrait de mon père, Les enfants à coup d’bottes, toutes ces chansons de Cayouche sont maintenant des classiques du répertoire acadien.

30 ans après avoir connu le succès avec son premier album, Cayouche continue d’ailleurs de les chanter, en plus d’encourager la relève.