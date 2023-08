C’était la fête de la rivière Madawaska, samedi après-midi à Dégelis. L’événement organisé par l’organisme de bassin versant (OBV) du fleuve Saint-Jean avait pour objectif de sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques.

C'est surtout une occasion de venir célébrer la rivière, de venir échanger avec l’équipe de l’ OBV qui est prête à partager toute sa passion sur l’environnement , indique la directrice de l’organisme, Anne Allard-Duchêne.

Les participants étaient invités à découvrir les bienfaits des bandes riveraines, des espaces de végétation en bordure des cours d’eau. L’ OBV du fleuve Saint-Jean présentait samedi la nouvelle bande riveraine du parc du Centenaire, aménagée durant l’été.

Les bandes riveraines permettent, entre autres, de contrer l’érosion, d’éviter que les contaminants se retrouvent dans la rivière et d’assurer un milieu de vie pour les animaux et les insectes.

Les citoyens présents à la fête ont planté des arbustes pour retenir le sol en bordure de la route, au parc du Centenaire. On est quand même directement en plein milieu de la ville. Alors de redonner un espace de verdure, c’est un attrait, oui pour la nature, mais pour l’humain aussi , fait valoir Antony Deschênes-Bellavance, chargé de projets à l’ OBV du fleuve Saint-Jean.

C’est super de voir le milieu se mobiliser, mais de voir la population aussi, c’est toujours très le fun à voir.

Parmi les autres activités organisées, on comptait des ateliers sur la protection de l'habitat du poisson et des oiseaux ainsi que des kiosques d’information sur les enjeux environnementaux qui touchent le bassin versant.

Publicité

Si on évite d’utiliser de l’engrais sur notre pelouse, par exemple, ou si on s’assure que notre fosse septique est aux normes, ce sont toutes des choses qui ne vont pas finir dans la rivière, qui vont permettre d’en prendre soin , rappelle la directrice.

On a entendu parler beaucoup des espèces exotiques envahissantes. Là, les gens prennent conscience de la chance qu’on a d’avoir des rivières et des lacs qui sont en santé et de tout ce que ça apporte au niveau de la qualité de vie qu’on a ici , soutient Mme Allard-Duchêne. Elle ajoute qu’avec la fête de la rivière Madawaska, son organisme voulait montrer l’importance de maintenir la bonne santé de ces milieux.