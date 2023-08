Les appels pour retirer les nids de guêpes sont en hausse en Colombie-Britannique

Les guêpes, comme les guêpes jaunes et les frelons, connues pour leur propension à bâtir des nids dans des endroits peu pratiques et à bourdonner autour des pique-niques, sont à l'origine d'une augmentation de signalements selon certaines entreprises de gestion parasitaire.

Mat Neale, directeur des opérations chez Solutions Pest Control, dans la région métropolitaine de Vancouver, indique que son entreprise a dépassé depuis juin le nombre total d'appels pour des nids de guêpes, comparativement à 2022.

Et ça va se poursuivre jusqu'en octobre. Nous sommes très occupés , déclare-t-il. La situation semble sans fin , ajoute-t-il.

Il existe 30 espèces de guêpes en Colombie-Britannique, selon les experts. Certaines sont des prédatrices, c'est-à-dire qu'elles mangent d'autres insectes, tandis que d'autres sont des guêpes charognardes, qui se nourrissent de matières mortes et en décomposition.

Une guêpe ou une abeille? Les guêpes et les abeilles peuvent parfois être confondues. Les abeilles sont duveteuses et ne se nourrissent que du nectar des fleurs, tandis que les guêpes ont un corps brillant, une taille souvent fine et mangent des insectes ou des matières en décomposition. La province de la Colombie-Britannique indique qu'il faut s'assurer d’avoir affaire à des guêpes et non des abeilles avant d'appliquer une méthode de traitement.

Ouvrir en mode plein écran Les experts conseillent aux ménages de retirer les nids de guêpes de leur propriété au printemps ou au début de l'été, avant qu'ils ne deviennent trop gros. Photo : Jessie Akerman

Des conditions favorables

Selon Mat Neale, l'entreprise répond chaque jour à de nombreux appels de propriétaires qui ont découvert des nids de guêpes suspendus à des structures de leur propriété ou des nids creusés dans le sol.

Il considère que la demande pour la gestion des nids de guêpes est en hausse cette année par rapport à 2022 en raison du dôme de chaleur de 2021, qui, selon lui, a potentiellement tué de nombreux insectes, entraînant une réduction de la population l'année dernière.

Nous avons connu un rebond très rapide en 2023. C’est plus élevé que ce que nous verrions normalement , dit-il. Si l'on compare avec l'année dernière, le contraste est saisissant , ajoute-t-il.

En avril, Orkin Canada, la plus grande société de gestion parasitaire au Canada, prévoyait qu'en raison d'un hiver doux et d'un printemps précoce, l'activité des guêpes serait accrue et prolongée cet été.

Claudia Copley, chercheuse et responsable de la collection d'entomologie au Musée royal de la Colombie-Britannique, croit que les conditions chaudes du printemps peuvent avoir contribué à la présence d'un plus grand nombre d'insectes.

Selon elle, les nids des guêpes, en particulier ceux qui se trouvent dans le sol, n'ont pas été perturbés à ce moment par de fortes pluies ou des conditions météorologiques défavorables.

Un rôle dans l’écosystème

Claudia Copley indique que les guêpes ont toutefois un problème d'image auprès des humains, qui les considèrent comme une menace. Le plus souvent, selon la chercheuse, les guêpes sont simplement attirées par les sources de nourriture - comme les repas en plein air - ou par d'autres insectes vivant sur les propriétés.

Elles ont un rôle dans l'écosystème et sont bénéfiques , spécifie Claudia Copley. Elles sont à la fois des nettoyeurs et des prédateurs et ces deux aspects sont positifs , souligne-t-elle.

Si le nid se trouve dans un endroit où l'on ne passe pas souvent, duquel on n'a pas besoin de s'approcher, mieux vaut le laisser tel quel puisque les guêpes sont d'importants agents de lutte biologique qui mangent d'autres insectes , dit-elle.

S'il se trouve dans un endroit où vous allez et venez en permanence, il est préférable dans ce cas de l'enlever le plus tôt possible , précise la chercheuse. Elle ajoute que s'il faut l'enlever, il est préférable de faire appel à des professionnels.

Quelques recommandations de la province pour gérer les guêpes Éliminez les sources de nourriture extérieures qui attirent les guêpes. Nourrissez vos animaux domestiques à l'intérieur, gardez les poubelles bien couvertes et lavez-les régulièrement.

Lorsque vous mangez à l'extérieur, couvrez les aliments et les boissons et débarrassez-vous des restes ou des assiettes sales dès que le repas est terminé.

Ne frappez jamais une guêpe jaune qui vous tourne autour - éloignez-vous doucement ou laissez la guêpe s'en aller.

Si vous dérangez accidentellement un nid et entendez un bourdonnement, protégez votre visage avec vos mains et éloignez-vous. HealthLinkBC (Nouvelle fenêtre) (en anglais) explique ce qu'il faut faire en cas de piqûre.

Avec des informations de Tessa Vikander