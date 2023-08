Plus de 150 amateurs de nomadisme automobile réunis à Desbiens

Depuis vendredi, des amateurs de nomadisme automobile, communément appelé « Vanlife », sont réunis à Desbiens, au Circuit Motocross Pierre Tremblay.

La deuxième édition du VanFest regroupe environ 150 campeurs ayant un véhicule aménagé pour y vivre sur la route.

Tout au long de la fin de semaine, de l'animation et des spectacles sont prévus.

Cette année, on a apporté quelques nouveautés par rapport à l'an dernier. Justement, le foodtruck puis les différents exposants nouveaux et toutes les installations au niveau du service. On a des réservoirs d'eau qu'on n'avait pas l'an dernier. Si la réponse est encore bonne [cette année], on va poursuivre toujours en améliorant, c'est certain , a expliqué Émile Tremblay, l’un des organisateurs de l’événement.

En plus des spectacles d’Anthony Roberge, Tom Folly, d’une prestation DJ du Mixbus, des conférences sont aussi prévues au cours de la fin de semaine. L’événement se poursuivra jusqu'à dimanche.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque