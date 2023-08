Val-d’Or réclame des actions pour sécuriser un immeuble de la 3e Avenue

La Ville de Val-d'Or s'inquiète du danger que peut constituer un immeuble situé au coeur du centre-ville.

L'édifice du 947-949 de la 3e Avenue, qui a été victime d'un début d'incendie en juin, renferme cinq logements et un local non-résidentiel. Il est la propriété de la compagnie Gestion Chevalier Inc.

Lors de visites effectuées en juin et en juillet, les inspecteurs de Val-d’Or ont constaté pas moins de 12 infractions au règlement en sécurité incendie et sept infractions en matière de salubrité et d’entretien.

Constatant l’inaction du propriétaire à répondre à ses avis d’infraction, la Ville a mandaté la firme Cain Lamarre pour entamer des procédures judiciaires.

Val-d’Or veut forcer le propriétaire à mettre fin à ces infractions, notamment en effectuant les réparations nécessaires et en l’obligeant à mettre en place les mesures pour protéger les biens et les personnes.