John Mills, un adversaire toujours redoutable au pickleball… même à 94 ans

Le pickleball est un sport de raquette qui compte de plus en plus d'adeptes. Et celui-ci n’a pas d’âge, comme le prouve John Mills, un homme de 94 ans redouté par ses adversaires, qui le pratique depuis cinq ans.

À raison de trois fois par semaine, John Mills se rend au complexe IntenCité de Jonquière pour vivre sa passion de ce sport, qui a été créé en 1965 aux États-Unis. Son âge avancé surprend par ailleurs ses adversaires, puisqu’il est plutôt en forme.

Moi, c'est aujourd'hui que je l'ai su qu'il avait 94 ans. Je lui donnais 74 , lance Manon Vigneault, une joueuse de pickleball.

Moi je jouais au tennis, au club de tennis. À l'autre bout sur le cinquième terrain, il y en a qui jouaient au pickleball. On les voyait jouer, quand j'ai fini mon tennis. Les gars ont dit : "Viens donc au pickleball." On a essayé ça. Ça a été excessivement facile pour moi de m'adapter à ça , explique l’homme de 94 ans.

Tu joues une journée, le lendemain, tu te reposes, tu as hâte au lendemain. Au surlendemain, là, tu reviens jouer. Là, tu attends encore. J'ai toujours hâte de venir jouer. C'est agréable.

Un adversaire rusé

Pour Manon Vigneault, John Mills est un bon joueur et un adversaire plutôt rusé.

Il place bien sa balle, il est vraiment stratégique. J'aime mieux jouer avec lui que contre lui , affirme-t-elle en riant.

C'est merveilleux! Je ne me sens pas plus vieux qu'eux autres. Je peux jouer avec eux autres. Je peux jouer avec n'importe qui. Ça ne me fait pas peur , renchérit John Mills.

Ouvrir en mode plein écran John Mills est pour plusieurs joueurs un adversaire redoutable. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Au complexe InterCité, le joueur est devenu un exemple pour les plus jeunes.

C'est une légende! Quand je fais mon petit speech d'animation, mon plus vieux a 94 ans. Tu as beau avoir 60, tu as encore de la place , mentionne Pascal Bouchard, directeur général du complexe InterCité.

En plus de lui permettre de garder la forme, le pickleball donne aussi l'occasion à l'aîné de sortir et de socialiser. À 94 ans, John Mills se sent en forme et heureux.

D'ailleurs, ils m'acceptent beaucoup. Je suis bien accepté par le groupe. Ils savent que je ne suis pas aussi vite. Pour jouer, je suis aussi vite, mais pour aller chercher la balle, je vais bien tranquillement , ajoute John Mills.

C’est d’ailleurs le 12 août que se déroule la Journée nationale du pickleball au Canada.

D’après un reportage de Claude Bouchard