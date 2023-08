D’autres voix s’élèvent pour demander un service national de gestion des feux de forêt

Un scientifique britanno-colombien ajoute sa voix à celle d’un autre scientifique et député fédéral pour demander la création d’un service canadien de lutte contre les feux de forêt.

Le titulaire de la Chaire de recherche en innovation de la Colombie-Britannique sur les services prédictifs, la gestion des urgences et les sciences du feu à l’Université Thompson Rivers, Mike Flannigan, croit en effet qu’une force fédérale offrirait une réponse aux feux plus efficace à long terme que le système actuel.

L’armée a été appelée à quelques reprises , note-t-il, tout en doutant que faire appel à l’armée tous les ans soit une solution durable . En même temps, selon lui, l’aide internationale demandée lors de saisons des feux très actives comme celle de 2023, met trop de temps à arriver.

Si nous avions un service de lutte contre les feux de forêt national bien entraîné, nous pourrions y faire appel de façon préventive, plutôt que réactive.

L’idée ne trouve cependant pas encore écho à Ottawa, où le gouvernement fédéral promet des fonds, de l’entraînement, de l’équipement et de la recherche, mais pas d’organisation nationale.

Il n’y a pas de discussion à propos d’une force nationale , explique le directeur général du Centre de foresterie du Nord de Ressources Naturelles Canada, Michael Norton. Notre système de lutte contre les feux de forêt s’appuie principalement sur la responsabilité provinciale et territoriale des terres publiques , note-t-il.

Je ne veux pas donner l’impression que l’idée est rejetée [...] N’importe quelle idée peut émerger et être considérée comme viable et désirable par les différents gouvernements. Il ajoute que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires se pencheront sur les leçons à tirer de la présente saison des feux lorsqu’elle sera terminée.

Miser sur la prévention et l’atténuation

S’il reconnaît l’importance d’une réponse adéquate lorsqu’un feu de forêt se déclenche, l’écologiste et consultant Robert Gray rappelle l’importance de la prévention, notamment en matière de protection des communautés.

Il souligne notamment l’importance de l’enlèvement des matières combustibles à proximité des communautés et de la gestion préventive promue notamment dans les traditions autochtones.

Nous avons besoin de plus de main-d’oeuvre [dans la lutte contre les feux], c’est vrai, mais nous en avons besoin dans le travail préventif de gestion des combustibles et de préparation des communautés et des infrastructures.

Porter le fardeau à l’échelle nationale

Pour le biologiste et député néo-démocrate de la circonscription fédérale d’Okanagan-Sud–Kootenay-Ouest, Richard Cannings, la création d’un service national de lutte contre les feux de forêt mettrait le Canada sur la même page que des pays comme l’Australie.

Selon lui, une telle initiative fédérale aurait l’avantage de mieux répartir le fardeau que représentent les feux de forêt en matière de ressources humaines et de finances publiques, en plus de favoriser une réponse plus rapide lorsqu’un feu se déclenche.

C’est ce avec quoi nous aurons à composer dans les prochaines décennies [...], alors autant nous y préparer , affirme-t-il.

