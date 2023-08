La situation demeure critique au bloc opératoire du CHUS Fleurimont, et ce, malgré l'entente conclue avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, continue de croire le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ-SPSCE).

Selon la vice-présidente aux relations de travail du syndicat, Marika Turcotte, Québec doit agir rapidement pour améliorer le climat de travail à l'hôpital.

À la suite d'un sit-in organisé par 37 employées du bloc opératoire jeudi, le Tribunal administratif du travail (TAT) a entériné un accord survenu entre le CIUSSS et le syndicat des professionnelles en soins.

Celui-ci prévoit que les dons de garde entre employées, que l'employeur a souhaité interdire cet automne, seront tolérés pour au moins un an. Les infirmières pourront donc se donner entre elles leur quart de travail de garde.

Marika Turcotte défend que ce ne soient pas seulement les dons de quart de travail de garde qui ont provoqué le sit-in. Elle renchérit que c'est en fait l'accumulation de la situation qui se dégrade depuis des années au bloc opératoire.

C'est la charge émotionnelle qui a été déversée en fait de la part des professionnels en soin. C'était un trop-plein et non la situation très, très précise [de dons de quart de travail.]

La vice-présidente aux relations de travail ajoute que d'enlever la possibilité aux infirmières de faire des dons de quart de travail de garde renforce le manque de conciliation travail-famille au sein de leur emploi. C'est la goutte de trop parmi tout ce qui ne va pas bien en ce moment.

Certaines tensions vont être baissées, c'est sûr. On va suivre ça de près et on va s'assurer que les termes de l'entente sont respectés et que les conditions de travail des professionnels en soin au bloc opératoire de Fleurimont soient bonifiées parce qu'en ce moment la situation est très critique , soutient Marika Turcotte.

La situation au bloc opératoire de Fleurimont, ça fait des années que ça ne va pas bien, que la situation se dégrade.

Dans l'entente conclue avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le syndicat a demandé à ce que l'organisation et le climat de travail soient changés. Il reste à voir si tout est mis en application dans les plus brefs délais , prévient Mme Turcotte. Elle rappelle que cela fait longtemps que les infirmières du bloc opératoire ont lancé un cri du cœur pour demander des solutions en lien avec leurs conditions de travail.

Encore cette semaine, elles étaient 17 infirmières pour faire le travail de 75, ajoute-t-elle.