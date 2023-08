Comment la Ville de Toronto compte-t-elle s’attaquer à la crise du logement ?

Des militants et des conseillers municipaux de la Ville Reine espèrent que l’arrivée de la nouvelle mairesse est signe d'une nouvelle ère avec de meilleures politiques du logement et de construction rapide dans le contexte de crise du logement persistant. Mais comment s'y attaquer?

Le nouveau comité de planification et de logement de Toronto hérite de la tâche d’alléger le manque de logements et la crise d’abordabilité, en plus d’aider la Ville à atteindre son objectif de construire 285 000 logements d’ici 2031.

Le comité est composé de membres qui soutenaient et qui s'opposaient à Olivia Chow lors de la course à la mairie. La mairesse estime que cette diversité de perspectives pourrait d’ailleurs mener à une meilleure collaboration et des solutions plus novatrices.

Ce qui m’encourage le plus dans tout ça est de voir ce qui semble être pour moi un réel engagement. On veut essayer de résoudre ce problème.

Le comité, présidé par le vétéran Gord Perks et secondé par Brad Bradford, a pour but de livrer sur la promesse d’Olivia Chow de construire 25 000 logements abordables dans les huit prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse Olivia Chow estime que tous les conseillers souhaitent voir davantage de logements être construits, peu importe leurs couleurs politiques. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

Même si l'objectif de commencer la construction dans les trois prochaines années du mandat de Mme Chow peut paraître ambitieux, M. Perks estime que la Ville-Reine n'a pas d'autre choix que d'agir si elle veut prendre de l'avance sur la pénurie de logements.

Il faut tout simplement le faire , déclare-t-il, se disant ravi, mais également un peu intimidé d'avoir été choisi pour diriger ce comité.

La Ville de Toronto ne peut réussir que si des personnes de toutes les tranches de revenus peuvent trouver un endroit où vivre pour ensuite être en mesure de nous aider à faire grandir cette ville.

Les pistes de réflexion du comité

La mairesse souhaite que le comité commence par examiner les contrats en cours avec les promoteurs privés, qu'il fasse le point sur les terrains de la ville afin d'impliquer les promoteurs à but non lucratif ou que la ville commence à construire des logements par l'intermédiaire de sa filiale immobilière CreateTO, et qu'il trouve des moyens d'empêcher les locataires d'être expulsés.

M. Perks affirme qu’il compte mettre le pied sur l’accélérateur dans quatre principaux secteurs : embaucher plus de personnel et d’urbanistes, maximiser des programmes existants comme l’initiative de la Ville d’acheter des édifices qui auraient sinon été vendus à des promoteurs, construire davantage de logements à faible revenu et renforcer les défenses à l’endroit des locataires.

Ouvrir en mode plein écran Brad Bradford, à gauche, et Gord Perks, à droite, sont à la tête du comité de planification et de logement. Photo : Radio-Canada / Chris Young/Presse canadienne et Michael Wilson/CBC

De son côté, M. Bradford se concentrera davantage sur l'aspect de la planification en allant de l'avant avec un zonage de plein droit, ce qui signifie que les projets éviteraient en grande partie les longues procédures d'approbation, les réformes du code de la construction et l'accélération des délais d'obtention des permis. Ces éléments pourraient aider les promoteurs en dehors de la Ville à s'impliquer.

La meilleure chose qu’un gouvernement municipal puisse faire est de créer un environnement dans lequel c’est plus rapide, facile et abordable de répondre à nos besoins en logement.

Jamaal Myers, Frances Nunziata, Michael Thompson et Josh Matlow sont les autres membres du comité.

Publicité

Plus de logements, plus rapidement

Damien Moule, un militant avec More Neighbours Toronto affirme que le groupe se préoccupe surtout de savoir combien de logements sont construits.

Nous aimerions que la construction des logements s’accélère de façon dramatique dans la ville, qu’ils soient construits avec des fonds publics ou par le privé, indique-t-il. Nous voulons aussi que les loyers et le prix des logements cessent d’augmenter aussi rapidement.

De son côté, Mark Richardson, un militant pour le droit au logement travaillant avec HousingNowTO.com, espère quant à lui que ce comité apprend des erreurs du passé en ce qui a trait à des projets à long terme.

Il cite l'écart de temps entre le début de la construction du premier projet Housing Now en début de semaine et le lancement du programme en 2019.

Il faut espérer que la mairesse Olivia Chow et son comité de planification et de logement en ont tiré des leçons et qu'ils sauront s'adapter et faire preuve d'agilité.

M. Richardson estime que la crise du logement dépasse les clivages politiques au sein du comité. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent ensemble.

Il ne s'agit pas de progressistes ou de conservateurs. Il s'agit de livrer la marchandise , conclut-il.

Avec les informations de Vanessa Balintec