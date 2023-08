Le 12 août, j’achète un livre québécois : toujours aussi fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des librairies du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont une nouvelle fois prises d'assaut, samedi, en raison de l’événement Le 12 août, j’achète un livre québécois. L’initiative célèbre la littérature du Québec et fait exploser les ventes des maisons d’édition et des écrivains.

Le directeur général de la maison d’édition saguenéenne du Bouclier et écrivain, Janusz Jaworski, indique que l’événement permet de faire connaître les œuvres qu’il édite. Il y a beaucoup de moments sur les réseaux sociaux, beaucoup de promotion qui se fait, que ce soit par les auteurs, par nous en tant que maison d'édition, par les librairies, par divers organismes, a-t-il indiqué. Donc, oui, par rapport à une journée normale aléatoire dans l'année, le 12 août, c'est une excellente journée pour les ventes, ça ne fait absolument aucun doute.

Le 12 août est également devenu une occasion de rencontrer ses écrivains préférés, puisque plusieurs librairies profitent de l’événement pour inviter des auteurs à faire des séances de dédicace.

Ouvrir en mode plein écran La maison d'édition du Bouclier se spécialise dans la publication de littérature fantastique. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La première fonction d'un livre, c'est d'être lu, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de purement solitaire, a ajouté l’écrivain, qui sera également en séance de dédicace à la boutique Imaginaire de Québec, samedi après-midi. Ça vaut la peine de parler de ses lectures, de rencontrer les gens qui ont écrit ces livres-là, de rencontrer d'autres passionnés de lecture puis de faire de la lecture un passe-temps collectif.

Publicité

Des séances de dédicaces sont prévues à la Librairie Marie-Laura, de Jonquière. Les autrices Julie Boulianne, Mélanie Minier et Stéphanie Gervais seront sur place durant la journée pour signer leurs œuvres. Une séance est également prévue aux Bouquinistes de Chicoutimi avec l’auteur Keven Girard.

Un événement de plus en plus populaire

L’événement souligne son dixième anniversaire cette année. Selon la libraire à la Librairie Harvey d’Alma, Chloé Larouche, l’intérêt des gens pour le 12 août a beaucoup grandi dans les dernières années. Au début, les gens ne savaient pas trop c'était quoi, mais depuis les dernières années, on a un engouement spectaculaire envers les livres québécois , a-t-elle expliqué.

Ouvrir en mode plein écran Cette journée permet également aux maisons d'édition et aux écrivains de faire des ventes importantes. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin