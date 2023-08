C’est parti pour la première édition de l’Ultra-Trail du Fjord du Saguenay

Le coup d'envoi pour le tout premier Ultra-Trail du Fjord du Saguenay a été donné samedi matin. Les coureurs qui participent à la grande épreuve du 160 kilomètres depuis Rivière-Éternité sont partis à 4 h.

Ils doivent parcourir les sentiers du Bas-Saguenay pour atteindre la ligne d'arrivée à Petit-Saguenay, le tout en moins de 38 heures. Les conditions météorologiques pourraient toutefois compliquer le parcours des coureurs dans les prochaines heures.

Hier [vendredi], il était supposé faire beau. Finalement, on a eu de la pluie pas mal toute la journée. Puis aujourd'hui [samedi] on a une petite accalmie, mais à partir de la soirée jusqu'à demain [dimanche], on attend encore de la pluie. Ça risque de compliquer un peu la vie des coureurs avec des sentiers plus boiteux. On a toute une épreuve pour les participants des longues distances d'aujourd'hui. Là, ça va être assez difficile comme course , a expliqué Raphaël Marchand, organisateur et directeur de l'Ultra-Trail du Fjord du Saguenay.

Cinq parcours sont proposés samedi et dimanche, le plus exigeant étant l’épreuve du 160 kilomètres

Les plus petites courses, celles de 35 et de 10 kilomètres, prendront place dimanche matin, au Mont-Édouard de L'Anse-Saint-Jean. Au total, 550 coureurs participent à l'Ultra-Trail.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa