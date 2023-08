Saison des festivals ; la pénurie de techniciens de scène se fait sentir en coulisses

Preneur de sons, éclairagiste, machiniste, décorateur, grip, accessoiriste, régisseur... La liste de métiers de techniciens de scène est longue. En pleine saison de festival, une pénurie de cette main-d’œuvre se fait toutefois sentir, au Nouveau-Brunswick comme ailleurs.

Partout au pays, la pandémie de la COVID-19 a forcé pendant deux ans une pause de leur travail, et plusieurs ont choisi de se réorienter professionnellement.

Plus spécifiquement au Nouveau-Brunswick, la relève est aussi difficile à trouver, car il n’existe pas de programme de formation dans certaines spécialités, affirme Xavier Richard, le directeur technique au Centre culturel Aberdeen.

Les besoins du domaine changent. Il y a beaucoup plus de vidéos et d’émissions de télévision qui se font produire ici dans la province et cela demande toute une autre expertise , explique-t-il. « Ce n’est pas des skills set qui existe ici dans la province parce qu’il n’y pas de training pour ce monde-la. »

Xavier Richard a lui-même atterri dans ce milieu un peu par hasard, jadis, un jour où le Centre Aberdeen cherchait un sonorisateur pour un événement. « Je n’ai pas eu une journée off depuis », plaisante-t-il.

Le Festival Acadie Rock bat son plein, et Xavier Richard a bien du pain sur la planche. Une situation que connaît aussi la directrice technique et régisseur de La Goddam Voie lactée, Hannah Kirby. Ce spectacle mélange danse, théâtre et musique et nécessite une bonne équipe technique de scène.

Il y a une pénurie de techniciens. J’entends cela partout.

De Vancouver, en Europe, à Montréal, les directeurs techniques des salles où l’on va, ils me disent qu’ils manquent de gens , clame-t-elle. On a souvent des techniciens qui sont nouveaux, ou pas assez de techniciens. On ne sait jamais ce qu’on va recevoir quand on arrive.

Chaque fois, une seule solution s’impose dans l’immédiat : Il faut être prêt à s’adapter, car on doit être prêt pour les gens qui arrivent voir le spectacle , dit Hannah Kirby.

Miser sur la formation

Hannah Kirby dit être témoin d’un cycle qu’elle voit trop souvent : puisqu’il n’y a pas assez de techniciens, ceux en poste finissent par trop travailler, se fatiguer et quitter le bateau.

C’est instable. Il y a soit trop de travail, soit pas de travail. Le rythme n’est pas équilibré , dit-elle.

Une partie du travail est aussi très physique, explique Xavier Richard, d’où l’importance d’avoir une relève. Les directeurs dans les salles, on commence tous à prendre de l’âge […] Pousser des [caisses] et monter dans les échelles, ça ne se facilite pas, avec l’âge.

Pour Xavier Richard, il serait primordial qu’une partie des enveloppes des projets des diverses productions soit investie dans le renouvellement du bassin de la main-d’œuvre.

Il aimerait aussi que plus de formations soient offertes dans la province autant à la relève qu’aux techniciens plus expérimentés, afin d’attirer des jeunes vers ces métiers.

Néanmoins, les techniciens de scène — déjà débordés — ne peuvent pas, à eux seuls, mener ce projet de front.

Le besoin de former, ça c’est du temps qui est à part de gérer Acadie Rock, c’est à part de gérer la salle de spectacle et de gérer le bar. Ce n’est pas un emploi que j’ai à temps plein, de me pencher sur la question de former du monde , explique Xavier Richard.

Entre-temps, quelques recrues sont bien là pour porter mains fortes. Gibson, un jeune musicien récemment diplômé, fait partie de la relève de techniciens qu’Aberdeen prend sous son aile depuis deux étés. Pour le festival Acadie Rock, il fera du montage.

Je fais un petit peu de tout , dit-il. Jusqu’à date, travailler ici avec Aberdeen c’est le best job que j’ai eu, by far. Ils veulent t’apprendre comment être compétent.

Avec les informations de Noémie Avidar