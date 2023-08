Transports Canada demande de limiter l’utilisation du système antigivre du Boeing 737 MAX

Une autre tuile s’abat sur l'avionneur américain Boeing. Les compagnies aériennes qui exploitent les 108 Boeing 737 MAX au Canada sont sommées de limiter l'utilisation d'un système d'antigivrage des moteurs. Transports Canada explique qu’il s’agit d'éviter d'éventuels « dommages catastrophiques aux carters des moteurs ».

Cette intervention du gouvernement canadien survient à la suite d'une directive émise par la Federal Aviation Authority (FAA) aux États-Unis, qui s’appuie sur les résultats d'essais en vol. Ceux-ci ont montré que l'utilisation du système antigivrage des moteurs dans de l'air sec pendant plus de cinq minutes dans certaines conditions peut provoquer une surchauffe et entraîner de graves dommages au capot d'entrée du moteur. Le système empêche la formation de glace à l'intérieur du moteur pendant son utilisation.

Des dommages qui peuvent atteindre le fuselage

Ces dommages peuvent entraîner le détachement de certaines parties du capot moteur, ce qui risque d'endommager le fuselage et les hublots de l'avion. Cela pourrait engendrer une décompression de la cabine et constituer un danger pour les passagers assis derrière l'aile. La FAA indique que, jusqu'à présent, aucun cas de défaillance de ce type n'a été signalé sur des avions en service.

Les avions sont tous équipés du moteur LEAP 1B fabriqué par CFM International, une coentreprise entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines.

La directive, publiée jeudi, entrera en vigueur le 25 août. Elle a été émise en vertu d'une disposition qui permet l'adoption immédiate d'une nouvelle règle sans préavis ni demande de commentaires avant sa publication. Transports Canada a déclaré à CBC News qu'il avait examiné et accepté cette consigne de navigabilité de la Federal Aviation Administration pour les avions immatriculés au Canada, et qu'elle s'appliquait aux produits immatriculés au Canada .

Le dernier d’une série de problèmes

Sur les 108 737 MAX au Canada, 40 sont exploités par Air Canada et deux sont loués à Air Transat. Flair Airlines exploite 18 avions 737 MAX. WestJet et Swoop n'ont pas répondu à la CBC avant la publication en indiquant le nombre d'avions concernés dans leur flotte.

Air Canada, WestJet et Flair Airlines ont pris acte de la directive et ont déclaré que les changements n'auraient aucune incidence sur le service aux passagers. Air Transat travaille avec le fournisseur de location de ses deux avions et a également déclaré que les changements n'auraient pas d'incidence sur son horaire.

Ouvrir en mode plein écran Des Boeing 737 Max cloués au sol à Seattle. Photo : Reuters / Lindsey Wasson

La directive n'est que le dernier problème rencontré par le 737 MAX, que les compagnies aériennes canadiennes appellent désormais le 737-8. L'avion a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 après deux écrasements.

Au cours de cette période, Boeing a modifié le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre de l'avion, qui a été mis en cause dans les deux accidents. La FAA a autorisé la remise en service de l'avion en 2020 et Transports Canada a suivi en 2021.

D'après le texte de Stephen Hoff de CBC News