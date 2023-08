Dernière journée pour la zone piétonne de Rouyn-Noranda

La zone piétonne du quartier centre de Rouyn-Noranda prend fin samedi.

Depuis deux mois, les voitures n’ont plus accès à certains tronçons de la rue Principale et de l’avenue Perreault au centre-ville.

Terrasses, scènes de spectacle et différentes animations étaient plutôt offertes aux citoyens qui pouvaient ainsi profiter autrement de leur centre-ville.

Gabrielle Ann-Leduc, présidente de la Société de développement commercial (SDC) de Rouyn-Noranda, trace un bilan positif de cette édition qui a profité d’un été radieux.

Des fois les gens pensent que c’est comme une vente trottoir, mais c'est vraiment d'inviter les gens à venir marcher le centre-ville, à venir découvrir nos commerçants, à venir découvrir nos restaurateurs aussi, précise-t-elle. Quand on voit les petites familles qui prennent le temps de marcher, d'arrêter devant les commerces, de venir nous rendre visite, c’est sûr que les gens découvrent.

2023 marque la dernière année de ce projet de trois ans, mais la SDC de Rouyn-Noranda aimerait bien le prolonger.

On est en train de regarder pour relancer le projet encore pour les trois prochaines années, ajoute Gabrielle Ann-Leduc. Le projet est sur table, les paroles sont là, et on est déjà en train de travailler avec un comité pour qu’on puisse relancer le projet.

La SDC croit être en mesure de faire connaître le bilan de l’achalandage de la zone piétonne dans les prochaines semaines.