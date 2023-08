La Tour Eiffel brièvement évacuée après une alerte à la bombe

La Tour Eiffel à Paris, l'un des sites touristiques les plus visités au monde, a été brièvement évacuée et fermée au public samedi après une alerte à la bombe.

Une source policière, citée par Reuters, a précisé qu’il s’agissait d’une évacuation par mesure de précaution.

Les démineurs de la police se sont rendus sur place pour procéder aux vérifications. C’est une procédure habituelle dans ce genre de situation, qui est rare néanmoins , a expliqué la Société d’exploitation du monument (Sete).

Elle précise par ailleurs que l’évacuation, qui a eu lieu en mi-journée, concerne les trois étages du monument, y compris le restaurant de la tour, ainsi que le parvis.

L'alerte a été levée trois heures plus tard et la Dame de fer rouverte au public, ont indiqué à l'AFP Sete et une source policière.

La dernière alerte à la bombe qui avait entraîné une évacuation de la tour, également pendant deux heures, remontait à septembre 2020, sur la base d'un appel anonyme à la police.

En 2022, le monument le plus emblématique de Paris a accueilli plus de 5,8 millions de visiteurs.

D’autres détails suivront.

Avec les informations de Reuters, Le Parisien et France Info