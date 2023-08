Vivre le Triathlon d’Aiguebelle en famille

Le 3e Triathlon d'Aiguebelle, organisé par le club TriOsisko de Rouyn-Noranda, se tient samedi au Parc national d’Aiguebelle.

Des épreuves alliant natation, vélo et course à pied, se succéderont tout au long de la journée sur différentes distances, tant pour les enfants que les adultes.

Pour Ariane Gendron, bénévole pour l'événement, il s'agit d'une véritable histoire de famille. La Rouynorandienne sera d'ailleurs en compétition contre ses fils Laurent et Bastien, lors de l'épreuve SuperSprint. Sa fille Elsie participera aussi à une épreuve.

C’est moi qui va terminer premier, lance Laurent, qui est inscrit dans la classe U15. Mon objectif est de ne pas partir trop vite à la natation, de me garder de l’énergie pour le vélo et la course.

Moi mon objectif c’est de battre ma mère, ajoute Bastien, inscrit chez les U13. Je sais que je vais finir pas mal en même temps que mon frère, mais de battre ma mère, ça fait un plus grand défi.

Ariane Gendron soutient que le Triathlon d’Aiguebelle se veut avant tout un bel événement familial.

On n’est pas si exceptionnels, affirme-t-elle. Il y a plusieurs familles qui participent. C’est compétitif, parce que des athlètes de partout dans la région viennent ici faire des temps et s’améliorer, Mais à la base, c’est d’être ensemble, de célébrer le sport et d’avoir du plaisir.

Des routes sont fermées dimanche au Parc d’Aiguebelle pour assurer la sécurité des participants.