Droits LGBTQ+ dans le monde arabe : « Ça n’allait pas très bien, mais là, ça régresse »

Alors que les festivités de la Fierté tirent à leur fin à Montréal, plusieurs organismes déplorent le recul des droits des personnes LGBTQ+ dans plusieurs pays du Moyen-Orient et l'augmentation de la répression à leur endroit.

Au Liban, pays traditionnellement plus tolérant que d'autres États arabes de la région, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait affirmé en juillet que, selon la loi islamique, tout homosexuel devrait être tué , appelant la population à boycotter tous les produits arc-en-ciel.

La semaine dernière, en Irak, les autorités ont ordonné aux médias de ne plus utiliser le mot homosexualité et de privilégier l'expression déviance sexuelle . Le terme genre est également interdit.

Le Koweït, de son côté, a décidé de bannir le film Barbie sous prétexte qu'il faisait la promotion de l'homosexualité, d'idées et de croyances qui sont étrangères à la société koweïtienne et à l'ordre public .

Ouvrir en mode plein écran Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, a profité de son allocution de commémoration de l'Achoura à la fin juillet pour intensifier ses appels contre la communauté LGBTQ+ de Beyrouth. Photo : afp via getty images / Anwar Amro

Pour Helem Montréal – une association pour la protection des droits LGBTQ + créée en 2004 qui a pour origine l'organisme Helem fondé au Liban en 2000 –, un recul des droits de ces communautés est évident dans ces pays.

La perspective est très pessimiste concernant les droits LGBTQ + dans les pays arabes au Moyen-Orient. Ça n’allait déjà pas très bien à ce niveau et là, ça régresse. C’est difficile puisque nous sommes éloignés [de nos pays] et nous nous sentons impuissants , dit à Radio-Canada Samya Lemrini, avocate en droits de l'immigration et membre du conseil d'administration de Helem Montréal.

Une répression religieuse

Bien qu'elle note au passage que le recul des droits LGBTQ+ est aussi perceptible dans certains pays occidentaux, tels que l'Italie qui a entrepris dernièrement de faire retirer les noms de dizaines de mères lesbiennes des certificats de naissance de leur enfant (Nouvelle fenêtre), une régression constante est observée dans les pays du Moyen-Orient en raison du poids de la religion sur les mentalités.

Bien qu'on ne veuille pas nécessairement associer certains pays à une religion, il est certain que la montée de l'islamisme, par exemple, va avoir un impact sur les droits LGBTQ+ , souligne Mme Lemrini.

Ouvrir en mode plein écran L'organisme Helem est implanté à Montréal depuis 2004 et milite pour la protection des droits LGBTQ+ dans le monde arabe. (Photo d'archives) Photo : Capture d’écran - Instagram / Helemtl

Le cofondateur de Helem, Ralph Shayne, tient toutefois à préciser que ce n'est pas seulement l'islamisme qui nuit aux droits LGBTQ + dans les pays arabes puisque le catholicisme y contribue également, notamment au Liban.

Les LGBTQ + sont utilisés comme boucs émissaires, alors qu'il y a des problèmes bien plus graves que cela [dans ces pays]. Le seul discours qui unit les radicaux de tous bords est l’homophobie. Le radicalisme homophobe religieux au Liban et ailleurs dans le monde arabe [provient] aussi bien des chrétiens que des musulmans.

Il dénonce au passage le discours haineux de l’Église maronite libanaise qui a cautionné une campagne anti- LGBTQ + dernièrement dans le but de faire respecter les valeurs religieuses et invitait les citoyens à ne pas succomber au discours des droits de la personne .

Un discours incohérent

Pour M. Shayne et Mme Lemrini, le gouvernement canadien peine à tenir un discours cohérent en matière de défense des droits de la personne au Moyen-Orient, dénonçant le pinkwashing d'Ottawa et l'absence de mesures concrètes dans la région.

Même si le Canada lève le drapeau LGBTQ+ sur son ambassade au Liban le 17 mai [à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie], ce genre de gestes est insignifiant lorsque les actions concrètes ne suivent pas. Les relations sont au beau fixe entre le Canada et le monde arabe homophobe alors que nous souffrons tous les jours , soutient le cofondateur de Helem.

Selon un rapport publié en 2020 par l’Association internationale des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et intersexes, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par la loi dans 69 pays sur 193, et passibles de la peine de mort dans 11 pays, dont le Soudan, la Somalie, la Mauritanie, l'Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Pour la Fierté, je veux que les gens reconnaissent leurs privilèges et reconnaissent la chance d'être [au Canada]. Cette année, on marche pour les gens qui ne peuvent pas vivre leur identité pleinement. Ça va prendre des années peut-être, mais j'espère qu'un jour, on puisse célébrer la diversité, peu importe d'où on vient, toujours en dénonçant l'hypocrisie de nos gouvernements.

Ouvrir en mode plein écran En Irak, des drapeaux LGBTQ+ sont étalés sur le sol avec des messages tels que « non à la société homosexuelle » accompagnés d'une botte. Photo : afp via getty images / Asaad Niazi

Bien que ce ne soit pas tous les pays qui appliquent des lois explicitement anti-homosexuelles, l'avocate précise que le poids de la répression ressenti par les communautés passe aussi par la pression sociale. Ce n’est pas obligé d’être la police [qui réprime], ils se font lyncher dans la rue par leurs voisins.

Une répression qui gagne du terrain

Ce n'est pas qu'au Moyen-Orient que les droits des LGBTQ + font l'objet d'une répression de plus en plus ouverte. Des pays comme la Russie exercent aussi une lourde répression, ainsi que l'Ouganda. Ce pays d'Afrique a adopté en mai dernier sa loi antihomosexualité 2023 , considérée comme l'une des plus répressives du monde, qui a même mené à la suspension du financement de la Banque mondiale (BM).

Au micro de Pénélope le 3 août dernier, Line Chamberland, professeure à la retraite et ex-titulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie de l' UQAM , précisait que la situation au Canada ne représente pas du tout la norme en matière de droits des personnes LGBTQ +.

Ouvrir en mode plein écran Dans les dernières années, plusieurs groupes d'extrême droite européens, notamment en Pologne, ont menacé d'interrompre des défilés pour les droits LGBTQ+, nécessitant une présence policière accrue. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / Wojtek Radwanski

Le Canada fait partie des pays où la criminalisation [de l'homosexualité] est terminée, mais aussi où des protections législatives sont fortes contre les thérapies de conversion [et] les crimes haineux, et [où on reconnaît les] couples de même sexe et l'accès à des processus pour créer des familles , énumère-t-elle.

Elle ajoute cependant que des améliorations sont toujours possibles, notamment dans l'application des droits pour les personnes trans ou intersexes.