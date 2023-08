Une famille de Dieppe vend sa maison pour aller découvrir le monde

Une famille de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a décidé de vendre la totalité de ses biens et de partir à l’aventure à l’International. Leur premier arrêt est la Nouvelle-Zélande où ils sont depuis quelques semaines.

Annabel Cormier, mère de la famille, rêvait d'aller dans ce pays situé au sud-ouest de l’océan Pacifique. De nature nomade, elle ajoute que sa famille a toujours aussi adoré voyager.

Ça fait longtemps qu’on a une liste des pays avec tous les endroits qu’on veut visiter , note-t-elle. On est un peu pris dans la vie de tous les jours et le stress que ça amenait et c’est un petit peu cela qui nous a décidés de faire ce voyage-là.

Ouvrir en mode plein écran Annabel Cormier souligne que la famille fait le voyage à leur rythme et prend beaucoup les recommandations des locaux en compte. Photo : Gracieuseté : Annabel Cormier

Annabel Cormier, son conjoint Carlo et ses enfants Kimberly, Jackson et Audriana, ont donc mis leur routine sur pause au début juillet.

Il a fallu beaucoup de temps pour élaborer le projet, puis la famille a pris un mois supplémentaire pour vendre ses biens et régler les papiers.

Tout ce qu’ils possèdent maintenant se retrouve dans cinq valises et quelques sacs à dos.

Ouvrir en mode plein écran Les biens de la famille Pelletier. Photo : Gracieuseté : Annabel Cormier

Le voyage pour se rendre en Nouvelle-Zélande de Dieppe a pris 30 heures. C’était super long, mais les enfants ont super bien fait cela sur l’avion , raconte Annabel Cormier.

Depuis leur arrivée, ils se sont promenés partout dans l’île du Nord du pays et en sont maintenant à la découverte de l’île du sud. Ensuite, cap sur l’Australie et les îles Fidji. Qui sait quelles destinations nous attendent après ? , lance Annabel Cormier.

Ouvrir en mode plein écran La famille a assisté à deux matchs de la Coupe Du Monde Féminine de la FIFA : la Suisse contre la Norvège et le Japon contre l’Espagne. Photo : Gracieuseté : Annabel Cormier

Samedi, la famille était dans les environs de Greymouth, une ville de l’île du Sud du pays.

Publicité

On voyage d’une maison à l’autre. Le Airbnb qu’on est présentement c’est une vieille école, à peu près 100 ans de vieux. Chaque place c’est une nouvelle expérience [les enfants] adorent cela , affirme Annabel Cormier.

Liberté organisée

Quitter les amis, les activités, le confort de la maison et la province nécessite néanmoins une période d’adaptation et bien que toute la famille se dit contente de faire le voyage, tout n’est pas toujours rose.

Il y a quand même des chicanes, les enfants sont fatigués des fois, nous aussi , confirme Annabel Cormier. C’est vraiment notre attitude, comme parent, qui va déteindre sur les enfants.

Ouvrir en mode plein écran Les expériences sont nombreuses et nouvelles pour les enfants Pelletier. Photo : Gracieuseté : Annabel Cormier

Comme la famille ne sera pas de retour pour la rentrée, le couple a inscrit les enfants à l’école à la maison par le biais du Nouveau-Brunswick. On l’a fait un peu pendant le temps du COVID-19 , se rappelle Annabel Cormier.

Les enfants seront à l’école quelques heures le matin puis ils partent à l’aventure.

Ouvrir en mode plein écran La petite famille partage leurs aventures sur les médias sociaux, par le biais de la page Instagram «Pelletier Family Adventure». Photo : Gracieuseté : Annabel Cormier

Le jeu en vaut la chandelle, estime Annabel Cormier : Ce qu’on souhaite vraiment, c’est que ça leur apporte la richesse culturelle des autres pays. Qu’ils apprennent d’autres cultures, qui voient comment les autres vivent.

Carlo, Annabel et les enfants n’ont pas de date de retour. On ne veut pas s’en donner , dit la mère de famille. Notre voyage s’allonge toujours.

Avec les informations de L'heure de pointe - Acadie