Naufrages meurtriers dans la Manche et en Méditerranée

Huit migrants sont morts et au moins 11 autres sont portés disparus dans des naufrages survenus samedi dans la Manche et en Méditerranée.

Six exilés, dont un Afghan, ont péri samedi après le naufrage dans la nuit d'une embarcation de migrants qui tentaient de gagner l'Angleterre, et cinq à dix passagers étaient toujours recherchés à la mi-journée, selon la préfecture maritime et le parquet.

En milieu de matinée, six personnes ont été récupérées dans un état grave et l'une d'entre elles, évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Calais, a été déclarée décédée , a d'abord annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar) dans un communiqué.

Les cinq autres victimes, prises en charge par un canot de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont finalement été déclarées décédées à l'arrivée au port de Calais du navire, a précisé une porte-parole de la Premar.

Chaque année, des milliers de migrants prennent la mer dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe et en Angleterre (photo d'archives). Photo : Getty Images / Dan Kitwood

La première victime recensée est un homme d'origine afghane âgé de 25 à 30 ans, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer, qui a ouvert une enquête.

Mes pensées vont aux victimes , a écrit la première ministre Elisabeth Borne sur X (ex-Twitter), saluant l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la @MarineNationale .

Les recherches se poursuivent

Côté français, les recherches mobilisaient à la mi-journée trois navires, un hélicoptère et un avion pour quadriller au mieux la zone. Deux navires britanniques ont aussi participé aux secours.

L'embarcation a fait naufrage au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, sur le littoral nord de la France, autour de 2 h , selon le parquet.

Depuis mercredi soir, les tentatives de traversées de migrants à bord de petites embarcations se sont multipliées au départ du littoral nord de la France, à la faveur de conditions météorologiques redevenues plus favorables.

Pour la nuit de jeudi à vendredi, la Premar avait fait état du sauvetage, côté français, de 116 migrants, parmi lesquels des enfants, sur trois embarcations distinctes.

Le ministère britannique de l'Intérieur a pour sa part indiqué que, durant la seule journée de jeudi, 755 migrants ayant effectué la périlleuse traversée vers les côtes anglaises avaient été repérés, un record journalier depuis le début de l'année.

D'après un décompte effectué par l' AFP à partir des chiffres officiels britanniques, plus de 100 000 migrants ont traversé illégalement la Manche à bord de petites embarcations depuis le développement de ce phénomène, en 2018.

Deux Tunisiens morts en Méditerranée

Parallèlement, en Méditerranée, deux migrants, dont un bébé, ont péri et cinq autres sont portés disparus dans un nouveau naufrage devant les côtes tunisiennes, selon des sources officielles.

Le drame s'est produit à 2 h à 120 mètres de la plage de Gabès dans le sud-est de la Tunisie, où se trouvaient 20 Tunisiens , a indiqué la garde nationale dans un communiqué, en soulignant que 13 ont pu être sauvés.

Les opérations de recherche sont toujours en cours dans le très vaste Golfe de Gabès, caractérisé par de forts courants marins, pour trouver d'autres survivants, selon la même source.

Deux corps ont été repêchés, celui d'un jeune de 20 ans et l'autre d'un bébé d'âge non déterminé, a précisé la garde nationale.

Une enquête a été ouverte par le tribunal de Gabès pour déterminer les circonstances du drame , selon le communiqué.

Plus de 1800 personnes, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale (entre Afrique du Nord et Italie), la route migratoire la plus meurtrière au monde, plus du double de l'an passé.

Plusieurs migrants meurent en essayant d'atteindre la Tunisie, comme ce fut le cas dans le port de Sfax, dans le centre du pays, en décembre 2020. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Houssem Zouari

Le dernier naufrage connu au large des côtes tunisiennes avait fait 11 morts et 44 disparus au large du port de Sfax (centre est), avait annoncé des sources judiciaires le 7 août. Seuls deux des migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, avaient pu être secourus.

Douze corps avaient été retrouvés, le week-end dernier, sur une plage au nord de cette ville, la deuxième de Tunisie (située à environ 140 km au nord de Gabès) sans que la justice puisse immédiatement dire s'ils étaient liés au naufrage au large de Sfax.

Sfax est cette année l'épicentre des tentatives de traversées de la Méditerranée au départ des côtes tunisiennes, distantes, à leur point le plus proche, d'environ 130 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.

Les départs de migrants africains ont connu une accélération après un discours, le 21 février, du président tunisien Kais Saied dénonçant l'arrivée de hordes de migrants clandestins venus, selon lui, changer la composition démographique de son pays.

Et, en juillet, beaucoup d'autres ont décidé de tenter la traversée après que des centaines d'Africains ont été chassés de Sfax, à la suite de la mort d'un Tunisien le 3 juillet dans une rixe entre migrants et habitants.

Les migrants qui parviennent à rejoindre les côtes de Lampedusa ou de la Sicile voyagent sur des esquifs anciens et surchargés (photo d'archives). Photo : Getty Images / AFP / ALESSANDRO SERRANO

Plus de 2000 autres africains ont été au même moment expulsés par les forces de sécurité tunisiennes vers des zones désertiques et inhabitées aux frontières avec la Libye, à l'est, et en Algérie, à l'ouest, selon des sources humanitaires à l' AFP . Un total de 27 personnes sont mortes dans le désert tuniso-libyen, et 73 autres sont portées disparues, selon ces mêmes sources.

Plus de 95 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes en provenance de Tunisie et de Libye depuis le début de l'année, selon Rome, soit plus du double par rapport à la même période de 2022.

Au 20 juin, la garde nationale tunisienne a dit avoir intercepté depuis six mois 34 290 migrants, en majorité d'Afrique subsaharienne, contre 9217 sur la même période de 2022.