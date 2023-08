Ottawa se félicite de la fin des opérations visant à éviter une marée noire en mer Rouge

Le Canada s'est félicité du succès de l'opération de transbordement des cargaisons de pétrole de la plateforme Safer, qui menaçait de se disloquer au large des côtes du Yémen et de causer une marée noire.

Catastrophe environnementale majeure évitée en mer Rouge , a écrit sur la plateforme X Jean-Philippe Linteau, le nouvel ambassadeur du Canada en Arabie saoudite et au Yémen. « Le Canada a soutenu [l’ONU] dans le pompage de plus de 1,1 million de barils de pétrole [de la plateforme Safer] vers le navire de remplacement. »

En septembre dernier, le Canada a contribué aux opérations à hauteur de 2,5 millions de dollars canadiens.

Les opérations de pompage pour transférer plus d'un million de barils de brut d'un pétrolier délabré au large du Yémen en guerre, dans le but d'éviter une marée noire, avaient débuté fin juillet selon l'ONU.

Une marée noire aurait fait des ravages sur la faune et la flore, les villages de pêcheurs et les ports essentiels du Yémen. Elle aurait perturbé le trafic maritime international entre le détroit de Bab al-Mandeb et le canal de Suez, qui mène à la Méditerranée.

Une fois ce pompage terminé, la question de la propriété de cet or noir se pose, car la rivalité entre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran et les forces gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite continue de faire rage, même si les combats ont largement diminué sur le terrain.

Ouvrir en mode plein écran L'ONU a commencé le transfert du pétrole du FSO Safer vers le vaisseau Nautica, rebaptisé Yémen, le 25 juillet 2023, pour éviter une marée noire catastrophique. Photo : afp via getty images / -

L'ONU a prévenu vendredi que, même débarrassé de sa cargaison de pétrole, le navire, qui risque toujours de se briser, constituera une menace [...] pour l'environnement , en raison de résidus de pétrole.

La prochaine étape du sauvetage consistera à nettoyer les réservoirs du Safer et à le préparer pour le remorquage et la démolition, opération qui devrait prendre entre deux et trois semaines , a indiqué Achim Steiner, chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Mais il manque encore environ 20 millions de dollars à l'ONU, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a exhorté vendredi la communauté internationale et le secteur privé à intervenir pour terminer le travail et s'attaquer à toutes les menaces environnementales restantes .

Le navire vieillissant, dont la coque est rouillée, transportait 1,14 million de barils de brut, soit quatre fois plus de pétrole que l'Exxon Valdez qui s'est échoué en 1989 au large de l'Alaska.

Le pétrole a été pompé vers un nouveau navire plus petit, le Nautica, que l'ONU a acheté en mars.

Lorsque l'opération a commencé le 25 juillet, les experts ont prévenu que le succès était loin d'être assuré en raison des températures estivales extrêmes, mais aussi des mines marines dans les eaux environnantes.

L'ONU avait même fait en sorte qu'un avion se trouve dans un rayon de 90 minutes de vol afin de pouvoir déployer des produits chimiques depuis les airs en cas de déversement, a affirmé M. Steiner.

Au total, l'ONU a chiffré l'opération à 143 millions de dollars, une goutte d'eau comparée aux coûts de nettoyage estimés à 20 milliards de dollars qui auraient dû être déboursés en cas de marée noire.

Avec les informations de Agence France-Presse