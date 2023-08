Les sages-femmes de la Colombie-Britannique et la province signent un accord de trois ans

L’Association des sages-femmes de la Colombie-Britannique et la province ont ratifié un nouvel accord de trois ans avec le soutien massif des travailleurs de la santé. Il comprend des augmentations d'honoraires et des mesures qui, selon la province, apporteront un soutien accru à la profession de sage-femme.

L'accord offre un soutien à long terme aux sages-femmes et contribuera à la croissance de la profession, de sorte qu'un plus grand nombre de femmes enceintes et de familles en Colombie-Britannique puissent en bénéficier , indique le ministre de la Santé, Adrian Dix, par communiqué.

Lehe Spiegelman, coprésidente de l'Association des sages-femmes, déclare pour sa part dans un communiqué que l'accord permettra aux sages-femmes de se concentrer sur les soins de maternité en Colombie-Britannique, qui, selon elle, a le taux le plus élevé de naissances impliquant des sages-femmes au pays.

Un vote quasi-unanime

Un vote des membres de l'Association des sages-femmes de la Colombie-Britannique le 31 juillet a recueilli un soutien de 99 % en faveur de l'accord. Près de neuf membres éligibles de l'association sur dix, 89 %, ont participé au scrutin.

L'accord entre en vigueur rétroactivement d'avril 2022 à mars 2025.

Les éléments clés de l’entente comprennent des augmentations de la rémunération à l'acte de 3,24 % pour 2022, 6,75 % pour 2023 et 2 % pour 2024.

Parmi les autres points se trouvent entre autres l'élaboration d’un programme de prestations de santé, la bonification du congé parental et l'amélioration des cotisations au REER pour les sages-femmes.

Une place aux services de maternité autochtones

Le ministère de la Santé fournira également 2,5 millions de dollars en financement par l'intermédiaire du Comité de planification de la maternité autochtone, un regroupement nouvellement créé.

Le financement que nous fournissons pour soutenir la profession de sage-femme autochtone contribuera à faire progresser la récupération et la décolonisation des pratiques d'accouchement et de maternité et à ramener l'accouchement à la maison pour les peuples autochtones , soutient Jennifer Rice, secrétaire parlementaire pour la santé rurale.

En février, la province a augmenté de plus de 70 % le nombre de places dans le programme de formation des sages-femmes de l'Université de la Colombie-Britannique, portant le nombre total d'admissions annuelles à 48.

En Colombie-Britannique, le ministère de la Santé couvre le coût des services de sage-femme pour les résidents de la province titulaires d'une carte de services valide dans le cadre du plan des services médicaux de la province.

Avec des informations de La Presse canadienne