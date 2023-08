Un premier « Ford Fest » à Windsor

Le premier ministre ontarien Doug Ford a tenu son traditionnel « Ford Fest » dans la région de Windsor vendredi soir, une région qui a élu deux nouveaux députés progressistes-conservateurs lors des dernières élections.

Des centaines de personnes ont bravé la pluie pour assister à l’événement habituellement tenu dans le jardin de la maison familiale des Ford, à Toronto.

1500 personnes s’étaient inscrites à l’avance, mais n’importe qui pouvait se présenter au club Ciociaro de Tecumseh, à quelques pas de la ville de Windsor. Des gens y ont fait la file pendant de longues minutes pour recevoir une boisson et un hamburger gratuits.

Ouvrir en mode plein écran Des gens font la file sous la pluie au « Ford Fest » de Windsor. Photo : Radio-Canada

D’autres sont venus expressément pour rencontrer le premier ministre, comme Dean Kendall, un travailleur en épicerie.

Il défend n'importe qui. Il me défendra, moi qui suis un citoyen de la classe ouvrière.

Tour après tour, les maires des villes environnantes ont fait l’éloge de Doug Ford, et des projets financés par son gouvernement dans la région : l’élargissement de la route 3, la construction d’un mégahôpital, les milliards de dollars en allègements fiscaux pour l’usine de batteries électriques de Stellantis.

Lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il le pense et il le fait, dit le maire de Windsor, Drew Dilkens.

Présenté par le président de la section locale 444 du syndicat Unifor, Doug Ford est monté sur scène vêtu d’un chandail aux couleurs du syndicat de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers)

Vous pouvez compter sur moi ! Vous pourrez toujours compter sur moi !

Entouré de ses partisans, le premier ministre a fait l’éloge des charpentiers, des électriciens et des travailleurs de l’automobile. Sous les vivats de la foule, il a promis des milliards de dollars en plus, des emplois bien rémunérés et du logement abordable.

Ouvrir en mode plein écran Doug Ford fait l'éloge du maire de Windsor, Drew Dilkens (à gauche) lors du « Ford Fest » du 11 août 2023. Photo : Radio-Canada

Tournée de remerciements

Le passage du chef progressiste-conservateur dans le sud-ouest de l’Ontario survient plus d’un an après une percée électorale de son parti aux élections de 2022.

Les citoyens d’Essex et de Windsor—Tecumseh envoient alors Anthony Leardi et Andrew Dowie les représenter à Queen’s Park. Ces deux circonscriptions étaient représentées depuis les années 70 par des libéraux ou des néo-démocrates.

J’ai l’impression que monsieur Ford veut remercier les gens de Windsor […] qui lui ont donné des appuis importants lors de la dernière élection, affirme la politologue Geneviève Tellier.

Ouvrir en mode plein écran Les organisateurs ont dû déplacer une partie des festivités à l'intérieur en raison des intempéries. Photo : Radio-Canada

En y tenant le premier Ford Fest hors de Toronto, Doug Ford veut ainsi faire comprendre aux résidents de la région qu’il tient à eux, selon le député de Windsor—Tecumseh.

Tout le monde est le bienvenu. Peu importe pour qui vous avez voté dans le passé, ou dans le futur d'ailleurs, vous pouvez venir. Nous voulons que vous soyez là, dit Andrew Dowie.

Même si les prochaines élections n’auront lieu qu’en 2026, Doug Ford a tout intérêt à consolider ses appuis dans la région, selon la professeure en sciences politiques à l’Université de Windsor, Lydia Miljan.

Doug Ford courtise très délibérément le vote des gens de Windsor. Il sait très bien que les habitants de cette région ont tendance à se sentir oubliés, tant au niveau fédéral que régional

L’attention du premier ministre est retenue depuis mercredi par le rapport accablant de la vérificatrice générale sur l’influence d’importants promoteurs immobiliers lors du choix des terrains qui allaient être retirés de la ceinture de verdure, une zone protégée, pour pouvoir y construire des maisons.

Un dossier torontois bien loin des préoccupations des résidents du sud-ouest de la province un vendredi soir d’été.

Ouvrir en mode plein écran « Doug Ford gère notre province comme une entreprise, il travaille fort pour nous trouver de bons emplois,» croit Doug Zavitz. Photo : Radio-Canada

Nous avons besoin de plus de logement en Ontario, et il essaie simplement de s’occuper ça pour nous, dit Doug Zavitz, avec un fanion aux couleurs de la Ford Nation dans les mains.

