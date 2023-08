Plus de 100 jours de grève des scénaristes : « Tout le monde veut retourner au travail »

Depuis 102 jours, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève aux États-Unis. À la suite de plusieurs rondes de négociation avec les principaux studios et plateformes de diffusion, demeurées sans issue jusqu’à maintenant, les soubresauts du conflit de travail continuent de nuire à l’industrie télévisuelle et cinématographique de la Colombie-Britannique.

Habituellement, à cette époque de l'année, nous avons au moins trois ou quatre productions en cours de tournage , explique Kathleen Gilbert, commissaire de la cinématographie à la Commission du film et des médias du sud de l'île de Vancouver et de Victoria.

Les seules productions du moment sont un film indépendant, donc à très petit budget, et un téléfilm Hallmark , précise-t-elle.

Selon le rapport Creative BC Impact Report 2020/2021, le secteur télévisuel et cinématographique emploie en temps normal plus de 60 000 travailleurs en Colombie-Britannique. Un nombre important de ces emplois a été malmené par le conflit de travail au sud de la frontière.

Qu’est-ce que la grève des scénaristes? La grève des scénaristes américains a débuté le 2 mai 2023.

Elle oppose le syndicat des scénaristes américains du cinéma (Writers Guild of America ou WGA) à l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of Motion Picture and Television Producer ou AMPTP).

Les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération, des garanties minimales pour bénéficier d'un emploi stable et d'une plus grande part des bénéfices générés par l'essor des plateformes de diffusion comme Netflix.

De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques.

Le 11 août, les deux parties ont repris les négociations. La WGA s’attend que l' AMPTP fournisse des réponses à ses plus récentes propositions.

Développer d'autres types de productions

Beaucoup de nos collaborateurs ne demandent qu'à retourner au travail , fait valoir Kathleen Gilbert.

Ils souhaitent certainement qu'un accord équitable soit conclu entre les deux parties, mais qu'ils ne demandent qu'à travailler , précise-t-elle.

Afin de remédier à la situation actuelle, Kathleen Gilbert explique que son organisation se tourne vers des productions non scénarisées, comme des émissions de téléréalité ou des publicités télévisées qui seraient exemptées de contenu écrit par des scénaristes.

Nous tentons d'attirer ces productions pour que notre équipe continue à travailler. C'est la seule chose que nous pouvons vraiment faire pour eux.

Changer d’industrie

« Ça joue sur le moral », déclare Angelique Nonorgue qui est accessoiriste sur des plateaux télévisuels. Alors qu’elle travaille habituellement à temps plein sur une ou deux productions par année, Angelique Nonorgue indique ne pas avoir travaillé une seule journée sur un plateau en 2023.

Je suis en train de refaire un curriculum vitae pour pouvoir postuler dans une autre industrie. Je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année sans travail.

La situation est la même du côté de ses collègues accessoiristes. « Ils ont tous, ou presque, trouvé un autre emploi, comme paysagistes [...] ou sur les chantiers », indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les négociations ont repris le 11 août entre le syndicat des scénaristes américains du cinéma et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision. Photo : Associated Press / Ashley Landis

Moins de travail, même avant la grève

Mon métier a commencé à être affecté bien avant la grève , indique l’actrice Darlene Tait. Lorsqu'une grève est imminente, la plupart des productions télévisuelles et cinématographiques sont suspendues. Personne ne veut être coincé au milieu d'une production lorsqu'une grève se déclenche.

Ouvrir en mode plein écran Malgré les auditions qui se font moindres, Darlene Tait s'estime chanceuse d'avoir décroché un rôle dans une production alors que se poursuit la grève des scénaristes aux États-Unis. Photo : Fournie par Darlene Tait

Darlene Tait explique qu’à la même période en 2022, elle auditionnait pour des rôles quatre à cinq fois par semaine. À partir de janvier, les auditions se sont réduites à quelques-unes hebdomadairement, puis dès le déclenchement de la grève, à pratiquement aucune.

Publicité

Néanmoins, l’actrice se compte chanceuse d’avoir décroché un rôle de soutien dans un film en juin : J'ai beaucoup de chance, car je sais que beaucoup de mes collègues n'ont pas du tout travaillé cette année.

Une reprise qui pourrait être longue

Malgré la reprise des négociations entre le syndicat des scénaristes et les studios de production, Angelique Nonorgue s’attend à ce que les effets du conflit de travail perdurent pendant plusieurs mois.

On ne s'attend pas vraiment à ce que ça reprenne, même si un accord était conclu très rapidement. [Les scénaristes devront] écrire les scripts, cela prendra plus d’un jet. Et le temps que ça arrive jusqu'à Vancouver, ça ne se fera pas non plus en un mois , insiste-t-elle.

Même si ça venait à se conclure à Los Angeles, il n'y aurait pas grand-chose avant au moins le mois d'octobre ou novembre.

De son côté, l’actrice Darlene Tait espère un dénouement du conflit de travail sous peu. Tout le monde veut retourner au travail , déclare-t-elle.

Avec les informations d'Audrey Simon