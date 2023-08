Des résidents de Canton-Tremblay retrouvent leur sous-sol à nouveau inondé

Des résidents de Canton-Tremblay, dans l’arrondissement de Chicoutimi, se sont retrouvés avec leur sous-sol inondé pour la deuxième fois en un mois, vendredi matin. Selon eux, le système de pompage temporaire de la Ville ne fournirait pas quand il y a des pluies abondantes comme celles des derniers jours. Ils pressent la Ville de Saguenay d’agir.

Ce n'est pas la première fois qu’ils subissent des dommages liés à l'eau. Le 11 juillet dernier, une cinquantaine d’entre eux ont aussi subi le même sort.

Selon Martin Tardif, l’un des résidents touchés, il s’agit de refoulement d’égouts. Ceux-ci peuvent survenir à tout moment lorsqu’il y a des pluies abondantes. Il estime les dommages à 30 000 dollars de dommage chez son locataire, qui vit au sous-sol, seulement pour le refoulement de vendredi.

Des incidents qui touchent notamment les résidents des rues Colinette, Justine, Yvette, Anna et du boulevard Tadoussac.

À toutes les fois qu’il mouille, si on part en voyage, on n'est jamais certain, on ne peut jamais partir avec une quiétude

Avec ces dégâts d’eau à répétition, Martin Tardif croit ne plus être assurable.

Il dit avoir multiplié les démarches auprès de la Ville afin de régler la situation.

Ce matin [vendredi], j’ai appelé la ville. Ils m'ont dit d’appeler un plombier. Pas besoin d’appeler un plombier pour savoir que ce sont des refoulements d’égouts. L’eau sort du drain, du bain, de la toilette , a-t-il ajouté.

Recours collectif envisagé

Lui et deux autres citoyens se sont présentés à la séance du conseil municipal mardi pour dénoncer la situation et pour déposer une pétition. Ils songent aussi à intenter un recours collectif puisqu'ils jugent que la Ville est en partie responsable.

Ça fait quatre ans que ça dure. [...] On veut être ensemble pour être indemnisés. Il y a des gens qui n’ont plus d’assurances, qui ne peuvent plus être assurés, et il y en a d’autres que ça dépasse au-delà. Comme moi, je suis assurée pour 16 000 dollars, mais je suis rendue à un approximatif de 35 000 dollars de dommages au niveau de mon sous-sol , a ajouté pour sa part Nancy Gagné, une autre résidente sinistrée.

Questionnée par les citoyens mardi, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, les a invité à faire une réclamation auprès de la Ville.

Travaux de réfection d’une station de pompage

Des travaux de réfection d'un poste de pompage le long du boulevard Tadoussac sont en cours. Des pompes temporaires ont été installées le temps que les travaux soient terminés. Toutefois, selon des résidents, le système temporaire manquerait de fiabilité. Ils demandent aussi que les conduites évacuant l'eau soient remplacées par des plus grandes.

Selon le conseiller municipal du secteur Serge Gaudreault, une quarantaine de résidents sont prêts à entamer un recours collectif contre la Ville de Saguenay. Il a d’ailleurs déposé une pétition regroupant les noms de 81 sinistrés mardi dernier.

On a peut-être une centaine de personnes qui sont touchées. [...] Je dis que c’est un dossier de sinistrés , a affirmé Serge Gaudreault lors de la séance du conseil municipal, qui a invité la mairesse Julie Dufour à regrouper tous les sinistrés dans un même dossier, plutôt que de traiter les demandes d’indemnisation au cas par cas.

Selon le directeur du service du génie de la Ville de Saguenay, Luc Côté, les travaux entourant la nouvelle station de pompage, dont les coûts sont évalués à 1,7 million de dollars, devraient être terminés au cours de l’automne.

