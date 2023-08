Le NPD du Manitoba promet des centres d’accueil pour les femmes autochtones

S’il est élu, le Nouveau Parti démocratique du Manitoba créerait trois centres d’accueil pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones. Il s’agit d’une des mesures annoncées par le parti vendredi, visant à aider les familles autochtones victimes de violence.

Je ne crois pas que c’est une seule chose qui va mettre fin à la crise ou aux niveaux épidémiques de violence , a déclaré la députée néo-démocrate Nahanni Fontaine, lors d’une conférence de presse à La Fourche, à Winnipeg.

Ce sera une série de choses auxquelles nous nous sommes engagées, et [cette annonce] est seulement le début , poursuit-elle.

Les centres d’accueil seraient ouverts 24 heures par jour pour assurer que les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones aient un lieu sécuritaire qui leur soit réservé. Ils fourniraient une série de services sociaux et communautaires, selon Mme Fontaine.

Les centres seraient à Winnipeg, Brandon et Thompson et coûteraient environ 3 millions de dollars par année, selon le parti.

Nahanni Fontaine a aussi expliqué que le NPD rétablirait le poste de conseiller spécial sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Ce serait une courroie de transmission directe entre les familles et le gouvernement.

Ce poste a été aboli par le gouvernement progressiste-conservateur en 2016.

Le NPD a aussi annoncé qu’il élargirait le mandat du Comité ministériel de lutte contre la violence fondée sur le sexe pour qu’il accorde la priorité aux enjeux des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et pour qu’il œuvre à mettre en vigueur les 231 recommandations du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Le parti promet aussi de créer une unité spéciale du ministère de la Justice pour aider les familles autochtones et de mettre en place une base de données de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées dans la province.

Nahanni Fontaine a aussi expliqué que le parti s’engageait à développer des normes policières en consultation avec des membres de familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, afin de surveiller la progression d’enquêtes de ce genre.

Le parti dit qu’il fournira plus de détails sur le coût de ses promesses plus près de la date de l’élection, le 3 octobre.

Avec les informations de Ian Froese