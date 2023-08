Le 15 août, l’Acadie se célèbre aussi en France, dans le Poitou

La fête nationale de l’Acadie, le 15 août, se célèbre aussi en dehors des frontières canadiennes.

Dans le Poitou, en France, de nombreuses activités sont prévues du 13 au 15 août pour continuer à faire connaître et vivre cette histoire.

Le département de la Vienne a la chance exceptionnelle de faire partie des lieux d’où sont partis les Français qui sont devenus des Acadiens, et où sont revenus les Acadiens après le Grand Dérangement , raconte Catherine Servant, coprésidente de la Maison de l’Acadie, située à La Chaussée, au nord de Poitiers.

La Maison de l'Acadie est située à La Chaussée, en France.

Depuis 1984, ce musée fait découvrir l’histoire des familles locales parties vivre en Nouvelle-France.

C’est exceptionnel, je crois qu’il n’y a pas d’autres départements à avoir cette histoire , ajoute Catherine Servant.

Des associations locales, comme l’association des Cousins acadiens du Poitou ou la Maison de l’Acadie, continuent de faire vivre cette relation unique entre le Poitou et le Canada.

Florence Font (au centre) est coprésidente et guide à la Maison de l'Acadie.

Cette année, les festivités du 15 août ont une importance particulière, puisque cela fait 250 ans que des Acadiens sont revenus en France après le Grand Dérangement.

En 1773, près de 1500 Acadiens ont en effet été rapatriés du Canada vers le Poitou. Là, dans le centre-ouest de la France, 57 fermes ont été construites dans huit villages, sur ce que l’on a appelé la Ligne acadienne entre Châtellerault et Saint-Savin.

La Maison de l'Acadie

Peu de familles restèrent finalement en France; beaucoup repartirent en Amérique. Malgré tout, le lien se maintient entre ce coin de l’Hexagone et leurs cousins acadiens… même si, comme le reconnaît Catherine Servant, la majorité des Français ignorent cette histoire.

Un lieu de mémoire

Chaque année, la Maison de l’Acadie accueille près de 500 visiteurs. C’est un lieu de mémoire , confie Catherine Servant. On reçoit beaucoup d’Acadiens américains qui viennent chercher leurs racines. On a une belle clientèle internationale.

Le drapeau de l'Acadie et le drapeau cajun déployés par des visiteurs de la Maison de l'Acadie, en France.

Il faut raconter qu’à une époque, des Français sont partis, parce qu’en France c’était compliqué , ajoute Florence Font, coprésidente et guide à la Maison de l’Acadie. Il n’y avait rien à manger. Ces Français étaient heureux de s’installer là-bas, et on est toujours aussi heureux de recevoir les Canadiens.

Pour les festivités du 15 août, une délégation d’Acadiens est justement présente dans cette région de la France. Le ministre néo-brunswickois de la Francophonie, Glen Savoie, est déjà sur place. Il doit rencontrer le président du conseil départemental de la Vienne, Alain Pichon.