Incendie à Hawaï : un Sherbrookois voit ses souvenirs d’enfance partir en fumée

Plusieurs ont les yeux rivés sur les incendies dévastateurs qui ravagent l'île d'Hawaï. Bien que ce brasier se trouve à 8000 km de Sherbrooke, plusieurs sont habités par un sentiment d’inquiétude, mais aussi de solidarité. C’est le cas de Jonah Tully, un Sherbrookois qui a grandi là-bas.

Les dernières heures ont été particulièrement difficiles pour ceux qui possèdent un lien fort avec l’archipel, comme Jonah, d'autant plus que son père se trouve toujours sur place.

J'ai vu qu'il y avait des feux sur l'île et après un peu de recherches, j'ai vu que la ville de Lahaina, la ville où j'ai grandi de ma naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, avait complètement brûlée. L'appartement dans lequel il habitait ainsi que le CPE qu'il a fréquenté sont partis en fumée.

On voit des feux un peu partout dans le monde, mais on ne pense pas qu’un endroit où j’avais mes premiers souvenirs comme enfant ne serait plus là. C’est vraiment choquant!

Malgré cet événement, Jonah est confiant. Je sais qu'à Hawaï en général les gens sont vraiment rassembleurs, il y a l'esprit de Aloha, mentionne-t-il. Je sais que les gens vont s'aider et aider les autres avec ce qu'il se passe. Je pense que même si le village de Lahaina ne sera plus comme avant, je sais que les gens vont reconstruire quelque chose.

Des voyageurs plus prévoyants?

Hawaï est une destination prisée par les touristes. Des rapatriements d’urgence ont été nécessaires dans les dernières heures, vu l'ampleur des flammes. Des images aussi fortes viennent accentuer l'importance d'être sensibilisé aux questions concernant les changements climatiques, chez certains.

Selon les agences de voyages sherbrookoises rencontrées par Radio-Canada, les voyageurs ont déjà l’habitude de se procurer une assurance pour leur périple. La compréhension de certaines clauses et leurs subtilités peuvent cependant créer une fausse impression de sécurité chez les voyageurs.

La copropriétaire de Voyage Horizon, Myriam Boudreault, constate que ce n’est pas le genre de préoccupation qu’ont les voyageurs au moment de leur réservation.

Habituellement, ils vont penser plus en termes de s’ils tombent malades, s’ils se cassent une jambe, s’il y a un décès dans la famille proche. C’est plus pour des raisons comme celles-là que le voyageur va prendre des assurances, explique-t-elle. Mais au-delà de ça, c’est plutôt rare que l’on va parler de catastrophes naturelles.

Oui, il y a de l'indemnisation à la suite de ces problèmes-là, dépendamment de la couverture que tu as et là ça dépend de combien la personne a payé parce qu'il y a plusieurs gammes d'assurances disponibles pour les annulations et interruptions pour des changements climatiques.

Des Sherbrookoises rencontrées au hasard, vendredi, réfléchissent à se protéger face à ce genre d'événement lors de leur prochain voyage. On peut se retrouver à ne plus avoir nos biens du jour au lendemain, donc c'est sûr que considérant ça, j'aimerais prendre des assurances, mais considérant que je suis jeune et que je veux beaucoup voyager, je sais que c'est un enjeu monétaire , explique l'une d'elles.

Avec les informations de Jemyma Kalemba