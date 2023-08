Les abondantes précipitations depuis le printemps ont de sérieuses conséquences sur les récoltes des agriculteurs de l'Est-du-Québec.

L'agent de projet pour SCV Agrilogie — une firme-conseil — Gilles St-Laurent accompagne des producteurs agricoles de la Vallée de la Matapédia.

En parcourant un champ d'avoine, il constate avec désolation l'état de la culture. Les grains verts sont chargés, pesants; la tige plie, casse. Jamais ils ne vont mûrir avant la récolte , s'inquiète-t-il. Il estime que 70 % de la récolte du champ est gâchée. Les précipitations ont été particulièrement abondantes dans les derniers jours.

Ouvrir en mode plein écran Gilles St-Laurent, agriculteur à la retraite, est agent de projet pour SCV Agrologie. Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

M. St-Laurent est lui-même retraité de l'agriculture. Il comprend bien les conséquences des mauvaises conditions météorologiques combinées à la hausse du coût de la main-d'œuvre, du diesel, des semences et de l'engrais.

Le moral est bas. Je fais la tournée des agriculteurs assez régulièrement, et ce matin n'était pas la journée idéale pour leur parler. Les solutions ne sont pas très nombreuses.

La présidente de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie-Les Îles, Michèle Poirier, affirme que les abondantes pluies de la saison ont des répercussions sur toutes les productions. Le foin, le grain, les producteurs maraîchers […]. On se demande même si on va être capable de récolter les patates , image-t-elle. On est tous dans le même bateau. On essaie de trouver des solutions.

Publicité

Avenir incertain

Il existe une assurance récolte qui dédommage les pertes, mais beaucoup d'agriculteurs ne peuvent en bénéficier. Il faut payer une franchise de 20 % pour en bénéficier. C'est trop cher pour beaucoup , explique Gilles St-Laurent. Selon le consultant, les programmes de l'État sont mal adaptés aux besoins des agriculteurs. C'est espérer un peu des fois dans le vide, se désole-t-il.

Il prévoit que la réalité à laquelle tous doivent faire face pourrait sonner le glas d'une carrière pour plusieurs : le producteur va s'endetter pis se demander s'il recommence l'an prochain .

À la Fédération de l' UPA Gaspésie-Les Îles, le discours est le même. La présidente Michèle Poirier note elle aussi un manque d'aide de la part de Québec. Les programmes d'assurance des gouvernements viennent nous aider, mais ça ne répond plus à nos besoins. […] Et les changements climatiques ne sont pas finis , prévient-elle. Michèle Poirier appelle à un changement en profondeur des façons de cultiver la terre, afin de s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes.

Ouvrir en mode plein écran Michèle Poirier appelle à un changement en profondeur des façons de cultiver la terre, afin de s'adapter aux conditions météo extrêmes. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté :Michèle Poirier

Dans ce contexte, l' UPA voit de plus en plus de détresse psychologique chez les agriculteurs.

Si vous avez besoin d’aide, parlez à la travailleuse de rang, parlez à vos confrères. On est tous dans la même situation, on essaie de s’en sortir.

Concept inspiré des travailleurs de rue, le travailleur de rang est un intervenant social œuvrant auprès des producteurs agricoles. Source : UPA

Michèle Poirier s'attend à des pertes financières considérables d'ici la fin de la saison pour bien des producteurs agricoles de l'Est-du-Québec.

D'après les informations de Véronique Duval