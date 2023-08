Une famille qui a fui les talibans en Afghanistan se bâtit une nouvelle vie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Rohuddin Zia, Tahera Qasami et leurs cinq enfants ont quitté Kaboul en 2021, un peu avant que des milliers de personnes ne se ruent sur l’aéroport en août cette année-là.

Selon le gouvernement canadien, 430 Afghans se sont établis en Nouvelle-Écosse dans les 2 dernières années. La mère de Rohuddin Zia vit aussi avec le couple et leurs enfants.

Les choses sont très différentes d’il y a deux ans , dit Rohuddin Zia. Mes enfants vont à l’école. Mon épouse et moi suivons des cours d’anglais. On est heureux de vivre ici.

Leurs 2 filles plus âgées, qui ont 9 et 8 ans, s’adaptent bien à l’école, apprennent rapidement la langue et se font des amis, raconte le père.

Le bonheur de mes enfants, c’est mon bonheur. S’ils sont heureux, je suis heureux.

Leur fils le plus âgé commencera l’école dans quelques semaines. Les deux plus jeunes n’ont 2 ans et 13 mois.

Rohuddin Zia, qui a 42 ans, travaillait à la sécurité de l’ambassade canadienne à Kaboul et comme interprète pour les Forces armées canadiennes à Kandahar.

À Halifax, il s’est trouvé un emploi de gardien de sécurité. Cela le remplit de fierté. C’est très important pour moi de subvenir aux besoins de ma famille , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Rohuddin Zia a commencé à vendre ces bagues faites à la main. Photo : CBC

Il y a quelques fins de semaine, il a commencé à vendre des bagues fabriquées à la main et serties de pierres venant d'Afghanistan dans les marchés publics d’Halifax et de Dartmouth. Il se réjouit de pouvoir partager ainsi un élément de sa culture.

M. Zia s’inquiète pour les Afghans qui vivent sous le régime des talibans, particulièrement les femmes et les filles. Il espère qu'un jour, le pays sera assez sécuritaire pour lui permettre de visiter.

Les membres de la famille sont résidents permanents et leur but est de devenir citoyens canadiens lorsque ce sera possible.

Avec les informations de CBC