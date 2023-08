À la découverte de la plus grande Zec au Québec

Les Zones d'exploitation contrôlée, mieux connues sous le nom de Zecs, célèbrent leurs 45 ans d'existence. Avec ses 2397 km², saviez-vous que la plus grande Zec du Québec se trouve au Témiscamingue?

C'est la Zec Kipawa, accessible par les municipalités de Béarn et de Belleterre, mais aussi par la réserve faunique La Vérendrye et la Zec Restigo.

Si l’on faisait le tour en véhicule sans s’arrêter, cela prendrait une dizaine d’heures.

C’est un endroit privilégié parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde. Tu pourrais faire un trip de canot-camping et tu ne verras pas personne.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la Zec Kipawa, Pierre Bouffard, indique sur une carte l’endroit précis où nous allions nous rendre pour une visite. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Qu’est-ce qu’une Zec?

Les amateurs de chasse et pêche connaissent bien les Zecs, mais ce n'est souvent pas le cas du grand public.

C’est un endroit où on fait la protection des espèces et où on privilégie l’accessibilité à un coût raisonnable , résume Pierre Bouffard.

À titre d’exemple, un forfait familial permettant de pratiquer toutes les activités, sauf le camping, revient à 135$ par année pour les résidents du Québec. Les activités de pêche et de chasse sont les plus populaires, mais il est aussi possible de faire de la cueillette et du canot-camping, par exemple.

Ouvrir en mode plein écran En Abitibi-Témiscamingue, on retrouve six Zones d'exploitation contrôlée (Zecs). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La gouvernance d’une Zec revient à un organisme sans but lucratif géré localement et son financement provient principalement des droits d’accès. Dans le cas de la Zec Kipawa, la présence de six pourvoiries sur le site contribue aussi au financement.

Publicité

La vocation des Zecs, c’est vraiment de donner l’accès au territoire, de développer des activités et pour la conservation aussi de différentes espèces , explique Myriam Bergeron, directrice générale du Réseau Zec Québec.

Une journée avec la patrouille

Pour découvrir la Zec Kipawa, il faut emprunter des chemins forestiers, certains plus accidentés que d'autres. Pour une question de sécurité, il est obligatoire de s’enregistrer soit à un poste d’accueil, à la cabane d’auto-enregistrement à l’entrée du site, soit avant de partir, en ligne.

Sur le lac Ostaboningue, le premier plan d’eau en importance que l’on rencontre, c'est plutôt tranquille, en plein milieu de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Thibaut Petry, assistant à la protection de la faune, patrouille la Zec Kipawa du mois de mai jusqu’à la fin octobre. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

À bord du bateau de patrouille, l'assistant à la protection de la faune, Thibaut Petry, assure une présence pour veiller à ce que la réglementation soit respectée.

Publicité

Selon l’espèce, on va mesurer la taille (du poisson), vérifier la quantité et s’assurer que tout le monde a le droit de pêcher. On s’assure que les gros poissons ne soient pas prélevés pour permettre une bonne reproduction , cite en exemple M. Petry.

En cas de méfait, les agents de la faune et les assistants à la protection de la faune ont le pouvoir de remettre des constats d’infraction. Heureusement, la plupart des gens sont respectueux des règlements.

Je pense que les gens ont compris le bien-fondé de leur implantation. C’est vraiment pour les populations fauniques , indique Thibaut Petry.

Ouvrir en mode plein écran À notre passage, Louise Gonthier et son fils Frédéric Gagnon avaient capturé six dorés et une truite grise. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Rencontrés sur le lac, Frédéric Gagnon et sa mère Louise Gonthier sont venus de Rouyn-Noranda pour taquiner le poisson. Il annonçait beau, on en a donc profité pour venir à la pêche. C'est tellement beau! , s’exclame Mme Gonthier.

Frédéric Gagnon possède un chalet près d'une baie du lac Ostaboningue. Il y a environ 1500 baux d’abris sommaires et de villégiature dans la Zec Kipawa, mais il n’est désormais plus possible de s'y construire, par manque de terrains.

Ouvrir en mode plein écran Il est nécessaire de s’enregistrer à l’entrée et à la sortie du parc et de déclarer les prises. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un véritable joyau sauvage

Tous les jours, des employés de la Zec sillonnent les chemins forestiers du territoire pour rencontrer les usagers, mais aussi pour s'assurer de l'état des campings et des routes.

Les cerisiers, très populaires auprès des ours, se retrouvent par exemple souvent sur les routes.

Sur le bord du chemin, Thibaut Petry aperçoit dans un ponceau un barrage de castor en construction. Ça fait partie de nos mandats d'assurer l'écoulement de l'eau, parce que si ça se bloque vraiment, c'est possible que le chemin parte avec , illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Bouffard, directeur de la Zec Kipawa, en compagnie de Richard Manseau et de Thibaut Petry, assistants à la protection de la faune. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pierre Bouffard et Thibaut Petry sont unanimes : les eaux claires qu’on peut retrouver dans la plupart des 750 lacs et rivières valent assurément le détour.

La directrice générale du réseau des Zecs reconnaît pour sa part que la fédération a beaucoup de défis à relever pour bien faire connaître ces territoires isolés. En même temps, on doit être fiers de ce réseau, parce que ç’a été créé par et pour les Québécois , fait observer Myriam Bergeron.

En 2022, la Zec Kipawa a enregistré plus de 8000 entrées, dont un peu plus du tiers provenait de l'Ontario.