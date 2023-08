Une rare éclipse solaire totale sera visible à Montréal le 8 avril 2024

Une partie de la population y verra un lundi sans histoire en fin d’hiver, mais pour une autre, ce sera l’occasion d’observer l’un des phénomènes célestes les plus spectaculaires de leur vie : une éclipse solaire totale.

La Lune est passée complètement devant le Soleil au-dessus de Montréal pour la dernière fois en 1932.

La prochaine éclipse totale se produira en avril 2024. Le phénomène sera ensuite observable en 2096 seulement, mais ne sera pas aussi spectaculaire que celui du printemps prochain, selon Simon A. Bélanger, coordonnateur des activités scientifiques du Planétarium de Montréal.

Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on en voie d'autres. C'est notre éclipse de notre génération.

Il s’agira d’une éclipse annulaire, qui laissera voir un anneau de lumière autour de la Lune, car elle sera plus proche du Soleil. Ce n’est pas une totale-totale si l’on veut. Quand on regarde très, très loin, on ne voit rien avant l'an 2200.

Le 8 avril prochain, l’arrivée subite du crépuscule en milieu d’après-midi bousculera les habitudes sur Terre et dans le ciel, selon l’expert.

On a des phénomènes où les oiseaux vont aller se coucher, on peut avoir des chiens qui vont japper, on peut avoir des chauves-souris qui sortent et même si on a une couverture nuageuse, on va quand même vivre ces moments-là.

Pour souligner l’événement, le Planétarium de Montréal prévoit distribuer 500 000 paires de lunettes spéciales pour regarder le Soleil sans danger pour les yeux.

Le conseil municipal de Montréal sera appelé le 21 août prochain à approuver un budget de 224 000 $ pour les acheter, mais les fonds doivent être remboursés par la Fiducie familiale Trottier.

Les lunettes seront distribuées principalement aux élèves du primaire et du secondaire, mais un certain nombre sera aussi disponible pour les personnes qui se rassembleront le 8 avril sur l’île Sainte-Hélène, à l’invitation du Planétarium.

Objectif : 100 000 personnes, soit 3 fois plus que lors du rassemblement organisé devant le Planétarium lors d’une éclipse partielle en 2017.

Il y a beaucoup plus de place [sur l’île Sainte-Hélène, NDLR ] puis on peut s'organiser aussi pour avoir des installations qui vont nous permettre d'animer cet événement-là, d'expliquer au plus grand nombre de personnes ce qui est en train de se passer, puis grosso modo de tripper ensemble , s'enthousiasme le coordonnateur des activités du Planétarium.

Une minute et demie à Montréal, trois minutes à Sherbrooke

En matière d’éclipse, chaque minute compte, littéralement.

En raison de la trajectoire de la Lune devant le Soleil, la durée de l’éclipse variera selon le quartier de Montréal où l'on se trouve. L’île Sainte-Hélène sera l’un des meilleurs sites pour observer l’éclipse totale le plus longtemps à Montréal, soit une minute et demie.

Le premier contact où, par rapport à notre vue, la Lune touche le Soleil, c’est à 14 h 13. Le début de la totalité, quand la Lune recouvre totalement le Soleil, on parle de 15 heures 26 minutes 50 secondes et la fin de la totalité ça va être à 15 heures 28 minutes 20 secondes , précise M. Bélanger.

Le coordonnateur ajoute qu' à Laval, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Montréal-Nord, ils ne vont pas la voir totale. Montréal est vraiment sur la limite de la bande de totalité.

Le spectacle sera par contre visible plus longtemps en Montérégie et en Estrie.