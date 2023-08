Faute de trouver un logement convenable et abordable, bien des Torontois divorcés se retrouvent désormais obligés de vivre avec un ex-conjoint, observent des experts.

L’agente immobilière Alex Cygal comprend les difficultés auxquelles des couples récemment divorcés doivent faire face pour trouver des logements. Elle a été obligée de vivre avec son ex pendant deux ans avant de se trouver une propriété. Et elle n’est pas la seule à avoir vécu une situation aussi désagréable.

Le manque et le prix des logements créent des situations stressantes et parfois toxiques pour plusieurs couples divorcés à Toronto, selon des avocats en droit de la famille et des experts du marché immobilier.

Certaines personnes sont incapables d’acheter des maisons avec un seul salaire, ni de trouver des appartements de plusieurs chambres abordables à louer. Elles sont donc obligés de vivre avec leurs anciens conjoints, ou de déménager loin de leur famille.

C’est compliqué de nos jours , dit Alex Cygal, qui travaille avec des clients dans le Grand Toronto et en Ontario.

Daniella Gold, agente immobilière à Toronto, travaille souvent avec des clients divorcés.

Parmi eux, un homme a dû louer une maison à 3000 dollars, soit la majorité de son salaire, pour loger ses enfants car son salaire annuel n’était pas assez élevé pour se qualifier pour un prêt hypothécaire.

Afin de pouvoir payer son loyer, il puise dans ses économies et n’aura plus assez de fonds pour un acompte.

Il a 100 000 dollars d’économies, ce qui était une grosse somme d’argent avant, mais ne l’est plus maintenant en raison de ses dépenses , dit-elle.

D’autres clients choisissent d’économiser des sous en vivant avec leurs ex-conjoints dans le même domicile. C’était le cas de Daniella Gold il y a plusieurs années, et la situation ne lui manque pas du tout.

Je partageais un appartement avec quelqu'un dont je me divorçais. On n'était pas vraiment dans une bonne place. Ce n'était vraiment pas confortable.

Le problème des taux d’intérêt

L’augmentation des taux d’intérêt fait aussi partie du problème de logement pour les personnes récemment divorcées.

Acheter une maison à un salaire est presque impossible, à moins de gagner un salaire à un peu plus de cent mille dollars par année.

C’était plus facile quand les taux d’intérêt étaient plus bas, pour qu’un parent puisse acheter la totalité de la propriété.

Ouvrir en mode plein écran Ari et Barry Nussbaum ont remarqué que de plus en plus de familles peinent à trouver des logements abordables en ville après leurs divorces. Photo : Radio-Canada / Barry Nussbaum

Les taux d’intérêt peuvent aussi rendre le renouvellement d’une hypothèque impossible pour certains couples qui souhaitent demeurer dans le même logement.

Si un couple avait un taux de prêt immobilier favorable avant le divorce et que le renouvellement augmente le taux, le couple est mal placé même en restant dans le domicile, souligne Ari Rubin, un avocat de la firme Nussbaum Family Law.

La crise de logement oblige certaines personnes à chercher des logements dans d’autres régions de l’Ontario, ou même dans d’autres provinces. Selon Daniella Gold, ça empêche les parents de passer autant de temps avec leurs enfants.

Les enfants ne peuvent pas faire le va-et-vient si les parents habitent loin , dit Mme Gold.

Le bilan psychologique

Le changement de mode de vie entraîné par un divorce peut causer des tensions familiales, affirme la fondatrice et directrice du Toronto Family Therapy and Mediation, Joanna Seidel.

Certains couples restent ensemble pour éviter ces tensions et la charge financière du divorce.

Le processus de divorce peut prendre des mois, ou des années dans des situations particulières. Daniella Gold gère souvent des clients découragés et désespérés, surtout ceux qui ne réussissent pas à trouver un logement près de leurs enfants.

Les clients veulent seulement pouvoir se rétablir rapidement. Mais je suis incapable de les rassurer qu’ils réussiront à trouver des logements abordables, note-elle.

C'est de plus en plus difficile et malheureusement, je pense que les divorces vont se multiplier. Et ça prendra plus de temps pour que les prix baissent dans le secteur du logement

Dans ce cas, les couples ont besoin de soutien émotionnel de leur famille et des professionnels.

On doit se concentrer sur les gens, et non pas l’argent, dit Mme Gold.

Avec des informations de Geoff Nixon, de CBC News