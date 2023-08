Glenn Hoag, un invité de marque à un camp de volleyball à Fredericton

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut profiter des conseils d'un entraîneur olympique pour se perfectionner. Une soixantaine de jeunes des écoles secondaires des provinces de l'Atlantique ont eu cette chance pendant quatre jours en côtoyant Glenn Hoag, l'ancien entraîneur de l'équipe canadienne de volleyball.

Le Québécois était l'invité du premier camp de haute performance de l'Université Saint-Thomas, à Fredericton.

Un des participants met en pratique un des conseils de Glenn Hoag. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

La visite d'un entraîneur illustre peut surprendre, mais pas Glenn Hoag. Ils sont passionnés, nous sommes passionnés , explique le mentor âgé de 64 ans.

Pour lui, c'est loin d'être un fardeau.

Moi, je prends de l'âge, en tant qu'entraîneur. Mais, la chose que j'aime le plus, c'est être encore dans le gymnase avec les athlètes.

Glenn Hoag a partagé ses connaissances et ses expériences sur la scène internationale lorsqu'il a représenté le Canada. Henri Mallet, à gauche, a profité aussi du savoir-faire de son illustre invité. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Henri Mallet, qui dirige l'équipe de volleyball masculine de Saint-Thomas, rayonnait à la conclusion du camp.

Dès que j'ai approché Glenn, il était ouvert à l'idée , explique-t-il. Il était excité de venir travailler ici. Ça n'a pas pris grand chose pour le convaincre de venir.

Un parcours remarquable

Parmi ses hauts faits d'armes, Glenn Hoag a participé aux Jeux olympiques de 1984, à Los Angeles. Il a dirigé le programme olympique en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo, entre autres. Il a aussi été entraîneur au niveau professionnel en Europe.

Glenn Hoag, à gauche, sur le point de serrer la main de son fils Nicolas après un match du Canada aux Jeux de Rio, en 2016 Photo : Associated Press / Matt Rourke

Avec une impressionnante feuille de route, il aurait pu seulement faire acte de présence. Au contraire, il a été très actif tout au long de son séjour.

Une façon de faire qui a impressionné Olivier Authier, de Bathurst.

Olivier Authier, à droite, estime avoir atteint beaucoup d'objectifs en assistant au camp. Il espère attirer l'attention d'une équipe universitaire ou collégiale dans les prochaines années. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Ah, oui, c'est sûr! Quand tu le vois sur la télé [lors des Jeux] et puis là, c'est ton entraîneur [pendant quelques jours], c'est le fun! Je ne pouvais pas manquer ça , lance le jeune homme âgé de 16 ans.

C'est excitant d'avoir des entraîneurs comme ça, j'en ai quand même eu des bons tout au long de ma vie. Mais ça, ça aide beaucoup.

Un énorme coup de pouce

La présence de Glenn Hoag au camp de perfectionnement avait une double mission : le développement du talent et la promotion du sport.

En Atlantique, du côté masculin, il n'y a que deux équipes universitaires et quatre formations collégiales.

Le volleyball masculin, c'est fragile , dit Henri Mallet.

L'Acadien estime que les athlètes de la région sont bons, mais ils manquent un peu d'expérience du côté volleyball.

Ils étaient une soixantaine de participants à ce premier camp de perfectionnement, dont Olivier Authier, de Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Je pense que c'est des activités comme celles-ci vont peut-être leur donner le goût de vouloir se rendre un peu plus loin , ajoute-t-il.

Il y a des débouchés avec les équipes nationales, universitaires et même professionnelles.

Henri Mallet et Glenn Hoag, lors du camp de haute performance de Saint-Thomas. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Faire rayonner le sport

Henri Mallet et Glenn Hoag espèrent maintenant que les jeunes retourneront dans leurs clubs avec les outils nécessaires pour progresser.

Tu as de cinq à six différentes habiletés à apprendre, c'est extrêmement dur , mentionne Glenn Hoag. On a parlé beaucoup de concentration et d'autocorrection.

C'est de la résolution de problème, l'entraînement. Donc, on voit une mécanique, on veut la changer. C'est facile quand on a un jeune plein d'énergie, qui aime ça.

Glenn Hoag, lors des Jeux de Tokyo, en 2021. Photo : Getty Images / Toru Hanai

Lorsqu'il était entraîneur de l'équipe nationale, la planification du développement et du recrutement se faisait en regardant vers les huit prochaines années.

Il voulait trouver les bons joueurs et savoir quelles étaient les tendances et les forces émergentes.

C'est un milieu qui est extrêmement compétitif, dans le monde entier. C'est un sport qui est majeur. On ne peut pas dormir au gaz.

En plus de ses fonctions avec le club Arkas, en Turquie, Glenn Hoag est conseiller technique avec l'équipe masculine du Canada. Les qualifications pour les Jeux olympiques de Paris auront lieu cet automne et il croit dans les chances canadiennes.