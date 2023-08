Ottawa renverse la vapeur sur des changements aux normes de grades de blé

Ottawa annule des changements aux normes de grades de blé qui devraient bénéficier aux entreprises céréalières et nuire aux fermiers.

Dans un communiqué envoyé à la mi-juin, la Commission canadienne des grains annonçait son intention d’harmoniser le poids du blé à l’élévateur et le poids à l’exportation, à compter du 1er août.

Or, cette différence entre le poids minimal du boisseau de blé au silo et le poids minimal du boisseau de blé quand il est chargé dans un navire permettait aux fermiers avec un blé de haute qualité, mais un peu plus léger, d’être payés au grade nº1, le plus rémunérateur.

Pour atteindre les normes d’exportation, les entreprises mélangeaient simplement le blé plus léger avec du blé plus lourd au moment de l’exporter. Avec les changements que proposait Ottawa, les entreprises auraient pu davantage tirer profit de cette pratique.

Publicité

Les agriculteurs des Prairies récolteront bientôt du blé qui, selon les règles actuelles, serait classé nº1 , mais qui, à partir du 1er août 2023, devra être vendu à des prix inférieurs en tant que nº2 , indiquait le président de l'Association des producteurs de blé (WGA), Daryl Fransoo, dans un communiqué du 26 juillet.

Par exemple, explique le communiqué, la norme pour le blé dur roux de printemps de l’Ouest canadien de catégorie nº1 est actuellement de 60,1 livres par boisseau. Avec les changements, il devra peser au moins 63,3 livres par boisseau au silo, sous peine d'être rétrogradé à la catégorie nº2.

La nouvelle norme de classement de la CCG fera perdre de l'argent aux agriculteurs , soutient l’ancien président de l’Union nationale des fermiers (UNF), Terry Boehm, dans le même communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Pour atteindre les normes d’exportation, les entreprises mélangeaient simplement le blé plus léger avec du blé plus lourd au moment de l’exporter. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Ce communiqué de presse était un document conjoint entre la WGA et l’ UNF , deux associations qui ne sont pas d'accord sur de nombreuses questions politiques .

Publicité

Elles sont unies dans leur opposition à la décision d'harmoniser les normes primaires et les normes d'exportation pour le blé , souligne le communiqué de presse. Le communiqué fait état d’un impact négatif massif et à long terme sur les revenus des agriculteurs.

Les deux associations ont envoyé une lettre conjointe qui implore le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, d’arrêter ces changements.

Le 28 juillet, la Commission canadienne des grains a publié un communiqué annonçant l’abrogation de ces nouveaux règlements, en réponse aux préoccupations formulées par des intervenants .

Les fermiers dénoncent une consultation pour l’apparence

Pourtant, la Commission canadienne des grains était déjà au courant de préoccupations liées à ces changements. Ils ont été présentés au Comité de normalisation des grains de l’Ouest, un organe consultatif, le 4 avril 2023.

Le comité a adopté une motion en vue de reporter l’harmonisation des tolérances [...] jusqu’à ce qu’une analyse économique exhaustive soit réalisée et que les résultats soient étudiés par le Comité de normalisation des grains de l’Ouest .

Le compte rendu de la réunion du comité contenu dans le règlement maintenant abrogé ne tient pas compte de ces inquiétudes.

La Commission a reçu de nombreux commentaires de la part du Comité de normalisation, reflétant les points de vue de l’ensemble du secteur. En fonction de ces commentaires, la Commission a pris la décision d’harmoniser les normes actuelles , est-il écrit.

Ouvrir en mode plein écran Les deux comités de normalisation des grains (Est et Ouest) se réunissent deux fois l’an : une fois à l’automne après les récoltes et une fois au printemps avant l’ensemencement des nouvelles cultures. Photo : La Presse canadienne / Troy Fleece

La lettre adressée au ministre par le président de la WGA , Daryl Fransoo et la présidente de l’ UNF , Jenn Pfenning, soulève le peu de poids qui semble avoir été accordé aux consultations. Rien n'indique qu'il y aurait un examen plus approfondi des préoccupations sérieuses et légitimes soulevées par les représentants des producteurs , écrivent-ils.

Nous sommes particulièrement préoccupés par les remarques du commissaire en chef selon lesquelles la contribution du Comité de normalisation des grains de l’Ouest n’est pas contraignante pour la Commission canadienne des grains , ajoute la lettre.

Il n'est pas acceptable que le comité soit utilisé, comme il semble avoir été le cas, comme un moyen d'entériner automatiquement une décision déjà prise par la Commission canadienne des grains , poursuivent les signataires.

La Commission canadienne des grains n’a pas immédiatement répondu à une demande de Radio-Canada à ce sujet.