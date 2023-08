Excursion sur le glacier Athabasca : gare à une glissade dans un trou!

Des participants à une excursion sur le glacier Athabasca, dans le parc national Jasper, ont eu la peur au ventre après avoir glissé dans des trous de glace. Ils recommandent aux personnes qui prévoient s’y rendre de faire preuve d'une extrême prudence.

Richard Strandquist fait partie des personnes qui ont été échaudées par ce qu’elles ont vécu sur le champ de glace. Lorsque lui et sa famille sont descendus d'une excursion, le mois dernier, la zone de sécurité n'était pas encore délimitée.

Il raconte que le personnel a demandé aux randonneurs de rester dans la zone déneigée jusqu'à ce qu'un périmètre soit établi. Alors qu'il marchait sur ce qu'il pensait être de la glace solide, sa jambe gauche a soudainement plongé dans un trou de glace rempli d'eau.

M. Strandquist a dû appeler à l'aide pour se faire sortir de la cavité.

L'excursion était organisée par l’entreprise Pursuit. Les clients accèdent au glacier à bord d'un véhicule tout-terrain appelé Ice Explorer.

Le personnel a fini par installer des panneaux d'avertissement près du trou dans lequel Richard Strandquist est tombé, afin d'avertir les gens du danger.

Le champ de glace Columbia, dans le parc national Jasper, attire de nombreux touristes. (Photo d'archives)

Fracture du plateau tibial

Bien que M. Strandquist ait été en mesure de marcher après sa chute, il s'est rendu à l'hôpital de Jasper en raison d'une douleur croissante. Une radiographie a révélé qu'il souffre d'une fracture du plateau tibial, un os relié au genou.

À la suite de cette mésaventure, le randonneur souhaite mettre en garde les personnes qui prévoient participer à cette excursion populaire sur le glacier Athabasca.

Megan Kostka-Dietz a pris part à la même excursion, mais quelques semaines plus tôt. Alors qu'elle attendait de remonter dans le bus, elle a marché sur ce qu'elle pensait être de la glace solide.

Au lieu de cela, elle a plongé presque jusqu'à la taille dans un trou. Heureusement, elle a réussi à se sortir de là avec l'aide de son mari et de sa mère.

J'ai fait des cauchemars en pensant que j'allais être aspirée par cette eau glacée et disparaître à jamais.

Megan Kostka-Dietz n'oubliera pas de sitôt sa mésaventure survenue lors d'une excursion sur le glacier Athabasca, le 12 juillet 2023.

Une formation en sécurité

Dans un courriel, un porte-parole de Pursuit indique que tous les employés qui guident les clients reçoivent une formation en sécurité et font l'objet de contrôles réguliers.

L'entreprise transmet également un message aux clients avant qu'ils ne débarquent du véhicule Ice Explorer, les informant des risques associés à la marche sur un glacier.

Sur le glacier, le personnel surveille également la zone en suivant les changements météorologiques et les événements naturels.

Pursuit exploite des attractions touristiques dans les Rocheuses canadiennes, en Alaska, dans le Montana, à Vancouver, à Reykjavik (en Islande) et à Las Vegas.

En 2020, un bus lui appartenant a dévalé un talus morainique sur une cinquantaine de mètres, tuant 3 personnes et en blessant 24 autres dans le parc national Jasper.

Bien qu'il n'y ait pas eu de poursuites pénales, l'entreprise a été condamnée à une amende de 475 000 $ en vertu de la loi albertaine sur la santé et la sécurité au travail.

Le glacier Athabasca fait partie du champ de glace Columbia, le plus grand champ de glace des Rocheuses canadiennes.

Augmentation des risques à l'avenir

Selon William Armstrong, glaciologue à l'Université d'État des Appalaches, en Caroline du Nord, les trous dans lesquels Megan Kostka-Dietz et Richard Strandquist se sont engouffrés ne sont pas inhabituels, mais ils peuvent être difficiles à voir, surtout s'il y a de la neige fraîche par-dessus ou si la glace a été remuée par un autre bus d'excursion sur le glacier.

Le glaciologue participe à un projet de recherche qui étudie l'évolution du glacier Athabasca depuis les 60 dernières années.

Les trous peuvent être formés par l'écoulement de l'eau, en particulier lorsqu'il y a une sorte de faiblesse dans la glace, comme une ancienne crevasse naturellement scellée. Et, avec une telle quantité d'eau de fonte, les trous peuvent se former rapidement, explique-t-il.

Bien que le glacier Athabasca ait encore une épaisseur moyenne de 180 m, sa surface fond de 6 cm par jour pendant l'été, ajoute le spécialiste.

Avec le changement climatique et des températures plus chaudes, il y aura plus d'eau de fonte disponible. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de trous, prévient-il.

Depuis 1960, le glacier Athabasca s'est aminci d'environ 20 % et a reculé de 600 m.

