OC Transpo a annoncé vendredi que le Groupe de transport Rideau (GTR) a fini d’ajuster les 16 rails de retenue à différents endroits de la voie ferrée qui « nécessitaient des travaux ». Des experts effectueront des tests tout au long de la fin de semaine en vue d’une reprise du service du train léger lundi.

Lors de son point de presse quotidien, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a expliqué que les tests permettront de vérifier qu’il n’y a pas de contact entre les rails de rétentions et les roues du train .

Il s'agit de la dernière exigence de la note de sécurité [du constructeur] Alstom qui doit être satisfaite , a-t-elle dit.

Le train léger est à l’arrêt depuis le 17 juillet à la suite de la découverte d’une anomalie technique sur un des véhicules de la flotte.

La directrice général d'OC Transpo, Renée Amilcar, lors d'une conférence de presse vendredi

En semaine, OC Transpo prévoit faire circuler 11 trains à un seul véhicule toutes les cinq minutes à l’heure de pointe. Pour le retour à la maison, 13 trains à un seul véhicule seront en circulation.

Le reste de la journée et les fins de semaine, neuf trains assureront le service sur la ligne de la Confédération toutes les dix minutes.

Au niveau de la préparation des stations, on doit s’assurer de redémarrer nos escaliers roulants [et] que nos ascenseurs fonctionnent. On va faire le ménage et on va s’assurer de mettre beaucoup de signalisations , a-t-elle précisé.

La directrice d’OC Transpo a également annoncé que le service d’autobus R1 Express roulera lundi pour ensuite cesser mardi.

La question d’un remboursement toujours en suspens

Interpellé une nouvelle fois sur la possibilité de rembourser les usagers d’OC Transpo pour l'interruption de plusieurs semaines du train léger, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a répondu que c’était au conseil municipal de trancher.

C’est important de souligner que s’il y a des fonds à dépenser, ça serait des fonds des contribuables d’Ottawa. Ça serait comme prendre les fonds d’une poche pour en donner à une autre. […] C’est une option. Nous aurons une discussion au conseil municipal , a-t-il dit.

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, lors d'une conférence de presse vendredi

Par ailleurs, le maire Sutcliffe a affirmé qu’il avait eu une réunion productive avec les représentants du GTR avant la conférence de presse d’OC Transpo, vendredi.

Selon lui, il a obtenu un engagement ferme de leur part pour qu’ils mettent en place les services que nous méritons .