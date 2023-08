L'idée de modifier les dates du début des saisons de certaines pêches en fonction du climat fait son chemin dans les Maritimes, alors que la saison dans la zone 25, dans le détroit de Northumberland, débutera quatre jours plus tard que prévu.

Ce n’est pas la première fois que des saisons de pêche ne commencent pas à la date prévue. La météo est imprévisible et il y a déjà eu des retards au printemps dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Les changements climatiques ont un peu chamboulé le calendrier des espèces. En principe, il faudrait que le calendrier des évaluations de stocks soit changé lui aussi, c'est une des grandes préoccupations des pêcheurs présentement , affirme Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ). Le homard, mais surtout le hareng, le maquereau.

Ouvrir en mode plein écran Luc LeBlanc est conseiller aux pêches. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

D'un autre côté, quand l'eau devient plus chaude, c'est bon pour les pêcheurs de homard, du moins pour l'instant.

On voit de plus en plus de homards à des endroits profonds où ils n'étaient pas avant, parce que l'eau était trop froide, explique Amélie Rondeau, gestionnaire de la division des sciences halieutiques et écosystémiques au bureau de Pêches et Océans Canada à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

C’est une chose qui a été remarquée autour du Nouveau-Brunswick, dit-elle. Au Québec, on voit la même chose autour de l’île d’Anticosti et au large de la Côte-Nord. La scientifique parle d’un déplacement de l’aire de distribution du homard .

Ouvrir en mode plein écran Amélie Rondeau Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas une migration, précise-t-elle. Les homards ne vont pas du nord au sud, par exemple, mais se multiplient simplement dans des zones devenues habitables pour eux.

Les conditions environnementales sont plus favorables pour leur croissance, leur développement, leur développement larvaire, et aussi leur accessibilité à la nourriture.

C'est une bonne nouvelle pour ceux du golfe du Saint-Laurent , a déclaré Luc LeBlanc de l’ UPM en entrevue vendredi.

Du moins pour l’instant, précise-t-il. On n’a aucune espèce d'idée dans combien de temps, mais éventuellement, l'eau deviendra probablement trop chaude pour le homard dans le sud du golfe, et puis l'aire de distribution se déplacera davantage vers le nord , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Un homard bouilli. Photo : Getty Images / GMVozd

Le réchauffement des eaux peut aussi avoir un impact sur la mue du homard. À ce moment-là, sa coquille est effectivement beaucoup plus molle qu'elle peut l'être pendant le reste de l’année. La conséquence de ça, c'est qu'il peut y avoir un homard qui est beaucoup plus fragile, mais surtout un homard qui fournit moins de chair au moment de la transformation , dit Luc LeBlanc.

Publicité

Cette possibilité d’un rendement inférieur est donc une chose que les pêcheurs surveilleront.

Pour l’instant, les stocks de homard sont sains dans l’est du pays, confirme la scientifique Amélie Rondeau, de Pêches et Océans Canada. L'abondance des adultes, l’abondance des juvéniles, l'abondance des femelles avec des œufs , dit-elle, On qualifie le stock comme étant dans la zone saine.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo