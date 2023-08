Métro Média suspend ses activités, ses journaux et ses sites web

Alors qu'il était en voie de se transformer en coopérative pour assurer sa survie, Métro Media, qui publie près d'une vingtaine de journaux locaux dans les régions de Montréal et de Québec, cesse ses activités.

Dans un courriel envoyé un peu après 16 h 30, le président-directeur général de l'entreprise, Andrew Mulé, a annoncé la suspension immédiate des activités de Métro, de tous [ses] journaux et de [ses] sites web communautaires .

Métro Média a été créé en avril 2018 au moment de l'acquisition du quotidien Métro ainsi que de 11 publications métropolitaines et de 5 publications de la Capitale-Nationale. Certaines de ces publications frôlaient le siècle d'existence.

L'homme d'affaires a souligné que, malgré un virage numérique majeur et significatif , Métro a reçu un coup particulièrement dévastateur lorsque le maire de Montréal a annoncé la fin de notre mode de distribution, le Publisac .

[Nous] ne pouvions pas subir une perte dévastatrice de nos revenus subitement et suivre une feuille de route numérique ambitieuse et coûteuse sans aide financière externe. Nous sommes après tout une petite entreprise sans financement, et la fin prématurée de nos médias imprimés a fait que nous n'avions aucun moyen de financer rapidement notre avenir sans un investissement important , écrit M. Mulé, ajoutant qu'il a passé la dernière année à frapper à toutes les portes du Québec et du Canada pour obtenir de l'aide.

Le temps était mon pire ennemi et ce que je craignais est malheureusement arrivé, mais de manière brusque et soudaine , se désole l'éditeur, qui dit avoir été informé mercredi que l'entreprise n'avait plus les liquidités nécessaires pour poursuivre ses activités, et ce, en dépit d'un bilan sain .

Joint au moyen des réseaux sociaux, M. Mulé a décliné la demande d'entrevue de La Presse canadienne, estimant avoir tout dit dans son message.