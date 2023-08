Le parc national Banff bat encore des records d’achalandage

Le parc national Banff, en Alberta, continue d’attirer des foules record avec un nombre de touristes qui pourrait atteindre un sommet cette année.

Les derniers mois de mai, juin et juillet ont tous été des records [d'achalandage] en 2023 , déclare François Masse, directeur du secteur du lac Louise, à l’intérieur du parc national Banff, pour Parcs Canada.

D'après lui, Banff accueille en moyenne 4 millions de visiteurs chaque année. Un chiffre qui pourrait facilement être dépassé, car seulement pour le mois de juillet, on était au-dessus de 700 000 visiteurs , souligne le directeur.

Cette saison estivale est également un petit peu plus occupée qu’en 2022, dit François Masse. Or, cette année-là, le parc avait également battu des records.

Ce n’est pas une énorme différence, dit-il. Ça fait plusieurs années qu’on a une grosse augmentation de l’achalandage.

Un des directeurs de l’organisme Tourism Banff Lake Louise, David Matys, observe aussi cette tendance : Nos chiffres [de touristes] sont plus élevés qu’en 2019 et le sont aussi de 4,5 % cette année quand on les compare à la même période en 2022.

D'après lui, cette montée en popularité pourrait être la proximité du parc pour les visiteurs canadiens : Les voyageurs restent plus proches de la maison. Avant la [pandémie] environ 60 % de nos visiteurs étaient régionaux ou d’ailleurs au pays. Maintenant, 80 % [des visiteurs] proviennent des régions et du reste du pays.

Il mentionne que le public canadien est friand de plein air et que le parc national Banff est un emplacement populaire pour satisfaire ce besoin. La nature, dit-il, c’est le genre de chose que les gens recherchent depuis la [pandémie].

En plus, c’est un été fantastique. Nous avons été très chanceux avec la météo.

Congestion à lac Louise

Par contre, toute cette popularité s’accompagne de son lot de défis.

On commence à avoir des problèmes de circulation, on commence à avoir des problèmes de congestion , précise le directeur du secteur du lac Louise, François Masse.

La situation est notamment exacerbée par la destination la plus populaire du parc : le lac Louise. À peu près la moitié des visiteurs qui viennent à Banff veulent se rendre dans le secteur du lac Louise [...] ce que ça crée, c'est un secteur assez congestionné , affirme le directeur.

Dans les pics d’achalandage, par exemple la fin de semaine, on va avoir de 3500 à 6000 véhicules qui vont essayer de se stationner au lac Louise alors que seulement 1200 véhicules réussiront à se stationner en une journée , déclare François Masse.

Ça fait beaucoup de gens qui sont déçus , déclare-t-il.

Parcs Canada a mis en place un système de navette pour répondre à la demande. Cependant, comme il y a parfois trop de gens, l’agence fédérale conseille de réserver sa place le plus tôt possible pour éviter de mauvaises surprises lors de ses vacances.

Avec les informations d’Anne Levasseur