Mise au point : partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne

L’ombudsman des services français de Radio-Canada, Pierre Champoux, vient de publier deux révisions.

La première découle d’une plainte du Parti québécois visant deux reportages diffusés en période électorale au Québec, le 28 septembre 2022 et le 9 mars 2023 au Téléjournal, sur ICI TÉLÉ : Ungava : Grands territoires grands besoins et Partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne : une bataille entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire.

M. Champoux conclut que le reportage Ungava : grand territoire, grands besoins a respecté les Normes et pratiques journalistiques.

Quant au reportage Partielle dans Saint-Henri‒Sainte-Anne : une bataille entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, il a enfreint les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada au chapitre de l’équilibre.

La deuxième révision concerne l’émission Tout un matin, sur ICI PREMIÈRE.

Un plaignant lui reprochait de n’avoir donné du temps d’antenne qu’aux candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) et de Québec solidaire (QS) au cours de la campagne menant à l’élection partielle dans la circonscription de Saint-HenriꟷSainte-Anne du 13 mars 2023.

Selon Pierre Champoux, les entrevues ont contribué à créer un déséquilibre dans la couverture par Radio-Canada de l’élection partielle dans Saint-Henri‒Sainte-Anne, puisque les candidats péquistes et caquistes n’ont pas dans l’ensemble reçu une attention respectant le principe d’équilibre pendant la campagne électorale.

Pour lire la révision de l’ombudsman au sujet du Téléjournal, veuillez cliquer ici (Nouvelle fenêtre).

Pour lire la révision de l’ombudsman au sujet de l’émission, Tout un matin, veuillez cliquer ici (Nouvelle fenêtre).