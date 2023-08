Jolie, mais toxique : une plante envahissante se répand à Comox

Des habitants de Comox, sur l’île de Vancouver, mettent en garde les résidents contre une plante toxique et envahissante qui se propage à partir d'un terrain de golf local. Le daphné lauréole a également été repéré dans d'autres régions de la Colombie-Britannique, dont le Grand Vancouver et les îles Gulf.

Pat Grappolini jardinait à l'arrière de son immeuble, qui borde le Club de golf de Comox, lorsqu'elle a remarqué un joli arbuste à feuilles vertes : Je me suis dit qu'il faudrait en faire pousser davantage. Puis j'ai découvert ce que c'était : une plante terriblement toxique.

Le petit arbuste, qui porte le nom de Daphne laureola en latin, est aussi connu sous les noms de laurier des bois, laurier épurge et laurier purgatif.

Une plante importée

Une fiche d'information de WorkSafeBC indique que le daphné lauréole est un arbuste à feuillage persistant qui prospère sur le sol forestier du sud de l'île de Vancouver. Il peut également pousser dans d'autres régions du sud-ouest de la province.

À l'origine, la plante a été importée d'Europe du Sud, d'Afrique du Nord ou d'Asie occidentale. Selon WorkSafeBC, elle est couramment vendue dans les pépinières, et sa popularité provient de son feuillage et de ses fleurs jaunes parfumées.

Toutefois, l’espèce, répertoriée dans le guide des plantes toxiques du Canada, comprend des toxines concentrées dans l'écorce, la sève et les baies.

Éruptions cutanées, nausées et autres maux

Selon le Conseil sur les espèces envahissantes de la Colombie-Britannique, les toxines de la plante peuvent provoquer des éruptions cutanées, des nausées et un gonflement de la langue, voire un coma.

Selon WorkSafeBC, un enfant de Nouvelle-Écosse est mort après avoir mangé les petites baies noires de l'arbuste.

Pour retirer la plante, Pat Grappolini indique qu'elle a porté des gants, un masque et des bottes, pour se protéger de la sève et des gouttelettes de sève en suspension dans l'air, comme le recommande WorkSafeBC.

Ouvrir en mode plein écran Le daphné lauréole est un petit arbuste à feuillage persistant qui produit des baies noires. L'écorce, la sève et les baies de la plante sont toxiques et ont été associées à un décès en Nouvelle-Écosse. Photo : Fournie par Pat Grappolini

Une perturbation de l’équilibre

Gail Wallin, directrice générale du Conseil sur les espèces envahissantes de la Colombie-Britannique, souligne que le daphné lauréole peut rapidement prendre le dessus sur la végétation locale.

Lorsqu'on introduit une espèce étrangère comme celle-ci, on perturbe l'équilibre de la nature. On crée une perte d'habitat ou d'approvisionnement en nourriture , indique-t-elle.

Le conseil municipal de Comox a discuté de la question du daphné lauréole lors d'une réunion qui a eu lieu mercredi soir. Selon les conseillers de la Ville, le Club de golf de Comox est responsable de la gestion de ses terrains.

Les plantes nuisibles, telles que définies par la Loi sur le contrôle des mauvaises herbes de la Colombie-Britannique, sont gérées par un règlement municipal, a précisé un fonctionnaire. Dans le cas présent, le daphné lauréole est considéré comme une espèce contrôlée et n'est donc pas visé par la loi, selon la Ville.

Lorsque CBC/Radio-Canada a contacté le Club de golf de Comox, la directrice de la boutique, Sanda Sidl, a déclaré qu’il s’agissait de la première fois qu’elle entendait parler de ce problème. Elle a ajouté que le responsable de l'entretien des terrains était en train de l'examiner et qu'il s'assurerait qu'il sera rapidement résolu .

Une approche coordonnée

Pat Grappolini souhaite l’adoption d’une approche coordonnée pour éliminer la plante et éviter qu'elle se propage.

Faudra-t-il attendre la mort d'un enfant pour que cela se produise? C'est ce qui me préoccupe.

Gail Wallin partage cet avis. Selon elle, la plupart des plantes envahissantes sont introduites à l'origine par des jardiniers qui ne se rendent pas compte de la rapidité avec laquelle elles peuvent prendre le dessus sur les espèces indigènes.

Il ne sert à rien d'agir sur une zone et que le voisin agisse différemment, dit-elle. Travaillons ensemble pour restaurer la biodiversité naturelle et restaurer l'écosystème, et pendant ce temps, nous protégerons notre famille et nos enfants des espèces qui leur sont nuisibles.

Avec les informations de Maryse Zeidler