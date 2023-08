Commotion cérébrale : une technologie rare en Mauricie

Une clinique privée de Trois-Rivières qui se spécialise dans le traitement des commotions cérébrales possède une technologie encore rare au Canada. Le Gyrostim, un équipement qui permet de corriger les failles du système vestibulaire, a permis de traiter plus de 200 patients en un peu plus d’un an.

Au premier coup d’œil, on pourrait croire qu’il s’agit d’un manège ou d’une cabine d’entraînement de la NASA. La chaise tourne sur elle-même à vive allure.

Il n’y en a que trois au Canada. On en compte deux au Québec et l’autre est dans la région de Toronto. Il n’y en a pas d’autres. Quand on se cogne la tête, c’est comme si nos senseurs de l’oreille interne ou de l’œil deviennent erronés. Cette machine, jumelée à d’autres technologies et d’autres techniques, nous permet de suivre un plan de traitement , dit le copropriétaire du Projet Hémisphère, Philippe Croisetière.

Leur modèle est inspiré de la clinique du docteur Ted Carrick, une sommité dans le domaine des commotions cérébrales. C’est lui, avec ce même équipement, qui a traité Sidney Crosby et qui a permis son retour au jeu en 2012 après avoir subi deux sévères commotions cérébrales en moins d’un an.

Publicité

À Trois-Rivières, dans l’édifice de la clinique Neuractiv, l’équipe du Projet Hémisphère regroupe des chiropraticiens, des kinésiologues, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes. Depuis avril 2022, elle permet quotidiennement à des étudiants, des travailleurs et des retraités de retrouver une qualité de vie.

Nos cas typiques, ce sont des gens qui sont beaucoup invalidés au quotidien. Que ce soit au travail, dans les loisirs ou à la maison en raison des symptômes vertigineux, de maux de tête, d’épuisement ou de fatigue , dit Olivier Gravel, l’un des physiothérapeutes de la clinique.

Une clinique à la fine pointe

Selon Santé Canada, des étourdissements, de la confusion, de l’irritabilité, des maux de tête et maux de cœur, la perte de mémoire et une pression à la tête et aux yeux font partie des symptômes persistants qui peuvent handicaper le quotidien.

La plupart de nos cas sont des gens qui ont été récalcitrants à la médecine traditionnelle. Souvent, ces gens n’ont pas été commotionnés dans le dernier mois. Souvent, ils traînent des problèmes depuis six mois, un an, deux ans et même quatre ans , renchérit Philippe Croisetière.

Pour cerner quelle est la cause exacte des symptômes persistants, l’équipe du Projet Hémisphère a recours à différentes technologies. La clinique trifluvienne est - selon le groupe de propriétaires - la mieux équipée au Canada. Plusieurs centaines de milliers de dollars ont été investis pour acheter différents appareils de neuro-technologie.

Publicité

Nous avons notamment fait l’achat d’équipement permettant de faire des exercices visuels, des lasers thérapeutiques, des métronomes interactifs, des plateformes d’équilibre et des appareils de réalité virtuelle , indique monsieur Croisetière.

L’un de ces équipements ressemble à première vue à des lunettes de ski, équipées de caméras, qui filment le comportement de l’œil et sa réaction face à certaines stimulations.

La technologie au profit des athlètes

Nombreux athlètes professionnels de la Ligue nationale de hockey, de la ligue canadienne de football et des boxeurs professionnels reçoivent maintenant ces mêmes traitements à la clinique du Projet Hémisphère de Trois-Rivières. Adam Auclair (Rouge et noir d’Ottawa, LCF) et Mathieu Olivier (Blue Jackets de Columbus, LNH) y ont notamment été vus ces derniers mois. La technologie leur permet d’optimiser leurs réflexes.

Cette machine fait des miracles , dit le boxeur Simon Kean qui consulte l’équipe du Projet Hémisphère une fois par semaine à l’approche de ses combats.

Les exercices proposés lui permettent entre autres d’améliorer grandement son équilibre.

Si tu tombes en déséquilibre quand tu lances un coup, tu n’es pas en position pour contre-attaquer. C’est une facette très importante.

Kean est suivi de près par le docteur Justin Roy, un chiropraticien qui a évolué dans la ligue de football universitaire du Québec. Il est bien placé pour comprendre ce que vivent ses patients.

J’ai fait six commotions cérébrales et j’ai eu des séquelles qui m’importunaient au quotidien durant plusieurs années. Je faisais de grosses migraines vestibulaires, tout tournait. J’avais des vomissements et je n’étais pas capable de manger. Ce sont ces concepts qui m’ont aidé et qui m’ont poussé à vouloir aider les autres , raconte-t-il.

Différents appareils permettent de mesurer les progrès. Depuis son ouverture il y a 15 mois, plus de 200 personnes qui ont subi un traumatisme craniocérébral léger ont reçu des soins à cette clinique.