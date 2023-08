Un rassemblement à Regina pour soutenir le projet fédéral sur l’électricité propre

Alors que des politiciens de la Saskatchewan remettent en question le projet fédéral de Règlement sur l'électricité propre, près d’une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi devant les locaux de SaskPower pour réclamer une transition vers un réseau électrique carboneutre.

Des personnes de tous les âges ont occupé le parterre de la société d'État responsable de l’énergie, SaskPower, pour exprimer leur désaccord face aux propos du premier ministre Scott Moe. Ce dernier a réitéré plus tôt que le plan présenté par le gouvernement fédéral était irréaliste et trop coûteux pour la Saskatchewan.

Les organisateurs réclament des actions concrètes

Sydney Taylor, coorganisatrice du rassemblement, croit qu’il est possible pour la province de développer une énergie électrique verte.

Nous sommes l'une des seules provinces qui affirment que ce n’est pas réaliste; tout le monde travaille vers l'objectif de carboneutralité d'ici 2035, fait-elle remarquer. C'est possible; nous devons juste y travailler.

Mac Findley, un autre coorganisateur, abonde dans le même sens. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire la transition , clame-t-il.

De l'avis de Mac Findley, c’est maintenant qu’il faut agir. Si nous investissons maintenant, les sources d’énergie vont devenir de plus en plus abordables et fiables, mais aussi, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre à cause de la crise climatique , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Une personne tenant une pancarte réclamant une solution pour le climat au lieu de la pollution. Photo : Radio-Canada / Laurence Taschereau

De son côté, la directrice de l’organisme sans but lucratif Climate Action Saskatchewan, Kaitlyn Harvey, appelle la classe politique saskatchewanaise à travailler tout le monde ensemble en vue de soutenir le projet d’Ottawa portant sur le Règlement sur l'électricité propre.

Le reste du monde investit dans les énergies renouvelables et met à jour ses infrastructures, et notre gouvernement provincial et l'opposition se battent; c'est très frustrant [...] , déplore-elle.

Nous aimerions voir du leadership, au lieu de nous blâmer de ne pas avoir pris suffisamment d'actions.

Des partis politiques face au projet d’énergie électrique propre

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan a blâmé le parti au pouvoir, qui, selon lui, n’a pas pris de mesures pour aider la province à devenir carboneutre. La cheffe néo-démocrate, Carla Beck, déplore le fait que l’inaction du Parti saskatchewanais nuit maintenant aux familles, qui doivent payer beaucoup plus, dit-elle, pour leur facture d’électricité, comparativement à celles des autres provinces.

Le premier ministre Scott Moe a tenu, vendredi, à réaffirmer qu’il est impossible pour la Saskatchewan d’atteindre l'objectif de carboneutralité d’ici 2035.

Notre société d'électricité ne peut pas vraiment réaliser ce que le gouvernement fédéral cherche à réaliser, et ce ne sera certainement pas abordable, car cela doublera au moins les tarifs d'électricité dans la province.

Ce n'est pas réalisable. C'est irréaliste.

Scott Moe dit prendre en considération les préoccupations de la population concernant l'accessibilité financière et le coût de la vie. Selon lui, ce projet aura très certainement une incidence sur le coût de la vie des familles de la Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran Les manifestants réclament également la carboneutralité d'ici 2035. Photo : Radio-Canada / Laurence Taschereau

Même si Scott Moe repousse l’échéance pour la province à 2050, il se dit d’accord sur trois points avec le gouvernement fédéral : Il faut un réseau électrique fiable, un réseau électrique abordable, et il faut réduire les émissions dans ce réseau électrique.

Le rassemblement pour soutenir un réseau électrique propre a lieu avec l’aide de Regina Energy Transition, Climate Action Saskatchewan, Wascana Solar Cooperative et Mother Earth Justice Advocates.

Avec les informations de Laurence Taschereau