Libérer la parole des femmes dans les mots de Géraldine Saucier

« J’ai écrit cette chanson-là parce que je voulais montrer qu’on est toutes des "Bad Girls", des "Bad Girls" du quotidien. Ce n'est pas nécessairement une femme avec une veste de cuir et des tatous, c'est aussi la caissière du dépanneur ou la mère monoparentale. Ce sont des femmes fortes de l'invisible qui ne reçoivent pas de médailles pour ce qu'elles font », affirme Géraldine Saucier.

Âgée de 28 ans, l’artiste s’inspire de ses expériences de vie et de celles des femmes qui l’entourent.

J’ai vécu de la violence conjugale et sexuelle quand j’avais 19 ans et j’avais envie de rencontrer d’autres femmes. J’avais envie d’en parler et je trouvais que c'était important de libérer la parole, de se libérer de la honte , confie-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Géraldine Saucier Photo : Annie Diotte

Pour aller à la rencontre des femmes, elle a offert pendant un mois des ateliers d'écriture dans des centres de femmes de la Gaspésie. Les échanges et les témoignages ont trouvé leur place dans son spectacle Fragment d'elles présenté dans les maisons de la culture et les centres culturels de la province.

J'ai été inspirée par toutes les femmes qui avaient vécu de la précarité ou de la violence et qui vivaient dans la honte. Cette honte-là ne doit pas nous appartenir , soutient la poétesse.

Dans les ateliers, on se disait des choses qu’on n'avait jamais dites avant. Par exemple, on s’est demandé quelle était la partie de notre corps qu’on n'avait jamais montrée et qu’on n'aime pas. Et, on s’est montré notre ventre! On s’est rendu compte qu'il était beau, notre ventre, mais qu'on en avait honte!

Ouvrir en mode plein écran Géraldine Saucier lors du spectacle Fragment d'elles. Photo : Caroline Barber

Je mangerai l'absence À coup de biscuits soda Je retrouverai le nord Je me chanterai des berceuses Qui ne veulent rien dire Pour rêver encore aux étoiles Ma colère sera douce et absolue Je traverserai la rue Pour trouver la liberté L'avaler à coup De cafés bien chauds De rires D'extases D'orgasmes Et d'amitiés Extrait du spectacle Fragment d'elles

Donner la parole aux femmes

Encouragées par la force de l'écriture et libérées par les mots, les participantes aux ateliers ont décidé, elles aussi, de monter sur scène et de lire leurs écrits devant public et sous les caméras de la Télévision de La Mitis.

Rêvant de réaliser de l'extraordinaire, je me suis pété la gueule sur l'extra. Il me restait juste de l'ordinaire. Je suis restée assise dedans. Le temps de me reposer. Pour découvrir que l'ordinaire, c'est tout plein d'extras , récite une femme.

Une autre a plutôt décidé de livrer un témoignage : J'ai été victime d'un conjoint violent pendant 24 ans. Je suis sortie de son emprise depuis seulement quatre ans, mais le fait que je sois ici montre la force de caractère que j'ai , dit-elle avec émotion.

Quand que je me regarde, je vois un être qui renaît de ses cendres, un être qui s'accroche et je me dis "bravo!" , se félicite une troisième femme.

Ouvrir en mode plein écran Géraldine Saucier en spectacle. Photo : Le Folktographe

Provoquer des discussions

De retour d'une série de spectacles à Paris et à Nashville, Géraldine Saucier prépare aussi un recueil de poésie réalisé à la suite d'ateliers d'écriture, cette fois sur l'âgisme.

L'une des participantes, Louise, croit qu'il n'y a pas d'âge pour parler de violence. Cette ancienne travailleuse sociale se désole toutefois que celle-ci soit toujours présente.

Moi qui étais féministe dans les années 1960, je trouve triste de constater que des jeunes femmes vivent encore de la violence. Je la dénonçais à l'époque et je réalise que le combat n'est pas fini. C'est pourquoi je salue le courage d'artistes engagées comme Géraldine. Il y a de l'espoir dans tout ça! , dit-elle.

C'est aussi ce que souhaite l'artiste : donner de l'espoir et provoquer des échanges.

Après mes spectacles, il y a toujours des discussions et des témoignages. Des femmes me disent qu'elles se sont retrouvées dans mon spectacle. Il y a aussi des hommes qui viennent et me disent : "Je n'avais pas réalisé qu’il y avait autant de souffrance, autant de mal, autant de femmes qui vivaient ça. Mais maintenant, j'ai une meilleure compréhension et je vais faire attention." Et ça, ça me fait du bien! , conclut Géraldine Saucier avec le sourire.

Prends ma main, ma sœur Dépose-toi sur mes épaules Je calmerai Les vergetures de nos pensées Prends ma main, ma sœur Je caresserai tes cheveux Déteints Par l'absence Prends ma main, ma sœur On s'en va loin Là où personne ne nous attend Là où les coups ne résonnent plus. Extrait du spectacle Fragment d'elles